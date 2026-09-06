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Il aurait eu 80 ans
La «famille» de Freddie Mercury lui rend un vibrant hommage à Montreux

Montreux a vibré dimanche pour les 80 ans de Freddie Mercury. Des fans du monde entier, habillés comme leur idole, se sont réunis autour de sa statue pour les «Freddie Days», un rendez-vous annuel depuis 2003.
Publié: 06.09.2026 à 14:49 heures
|
Dernière mise à jour: 06:27 heures
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Des milliers de personnes se sont rassemblées à Montreux dimanche à l'occasion des 80 ans de Freddie Mercury.
Photo: keystone-sda.ch

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Des milliers de fans ont afflué dimanche à Montreux pour célébrer le 80e anniversaire de Freddie Mercury devant sa statue. La ville organise les «Freddie Days» depuis 2003 en hommage au chanteur de Queen, décédé en 1991 à 45 ans.
  • Samedi, la sœur de Mercury, Kashmira Bulsara, a coupé un gâteau d'anniversaire lors des festivités marquées par des concerts et des tables rondes. La statue de l'artiste était recouverte de ballons et de messages de fans venus du monde entier.
  • Queen a enregistré six albums à Montreux, où le Casino abrite aujourd’hui une exposition interactive. Le film «Bohemian Rhapsody», oscarisé en 2018, a contribué à faire connaître Freddie Mercury à une nouvelle génération de fans.
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ATS Agence télégraphique suisse

Dimanche, des milliers de fans se sont rendus à Montreux pour célébrer le 80e anniversaire de Freddie Mercury devant sa statue. La ville, où le chanteur de Queen a passé les dernières années de sa vie, accueille les «Freddie Days» depuis 2003.

A l’occasion de cet anniversaire important, nombreux sont ceux qui avaient revêtu des tenues aussi extravagantes que celles que Mercury portait de son vivant. Le chanteur britannique avait passé les dernières années de sa vie à Montreux avant de mourir en 1991, à l’âge de 45 ans, des suites d’une infection par le sida.

Depuis 2003, les «Freddie Days» sont célébrés à Montreux à l’occasion de l’anniversaire de Mercury. Pour marquer cette année cet anniversaire rond, concerts et tables rondes étaient proposés de mercredi à dimanche. Samedi soir, la sœur de Mercury, Kashmira Bulsara, a découpé un gâteau d’anniversaire.

«Il y a des gens qui viennent chaque année. Je ne dirais pas qu’il s’agit d’une communauté de fans, c’est plutôt une famille», a déclaré Lucien Muller, qui organise bénévolement ces célébrations. «Nous essayons d’honorer l’héritage de Freddie Mercury dans une ville qui comptait beaucoup pour lui.»

Queen a enregistré six albums à Montreux

Le groupe de Mercury, Queen, disposait d’un studio au Casino de Montreux, où il a enregistré six albums. Le lieu abrite aujourd’hui une exposition où les fans peuvent s’essayer à la table de mixage.

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Erigée à Montreux en 1996 et représentant Mercury dans une pose triomphante, la statue en bronze était entièrement recouverte de ballons, de fleurs et de messages laissés par des fans du monde entier. «C’est un anniversaire spécial, il faut donc faire l’effort de venir et de célébrer tout ce qui touche à Freddie», a déclaré une femme venue de Canberra, en Australie.

Le film «Bohemian Rhapsody», oscarisé en 2018, avait également permis de faire découvrir Mercury à une génération plus jeune. «Il y a tellement de gens ici qui ne sont pas assez âgés pour avoir vu Queen en concert. C’est fantastique, car cela permet de perpétuer le souvenir de Freddie», a déclaré Julie Criddle, qui avait participé en 1977 au tournage du clip du tube «We Are the Champions».

Le compositeur Mike Moran, qui avait écrit avec Mercury les morceaux de l’album «Barcelona», a déclaré que le chanteur aurait probablement été surpris de voir autant de monde réuni le jour de son anniversaire. «Il aurait adoré ça, il adorait être adulé, mais il aurait détesté avoir 80 ans.»

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