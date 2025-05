Le recours remet en question la légitimité du plaignant initial et vise à éviter de repartir de zéro juridiquement. Cette action fait suite à un arrêt du Tribunal administratif qui exigeait des justifications pour chaque tronçon concerné.

A Genève, l'Association transport et environnement, Pro Vélo et Actif-trafic recourent contre l'annulation du 30 km/h généralisé sur les routes par la justice. A leurs yeux, il en va de la protection de la population contre le bruit routier (illustration). Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, l'Association transport et environnement (ATE), Pro Vélo et Actif-trafic recourent contre l'annulation du 30 km/h généralisé sur les routes par la justice. Pour ces associations, il en va de la protection de la population contre le bruit routier.

Déposé lundi, ce recours conteste principalement la qualité pour agir de l'unique recourant à l'arrêté du Conseil d'Etat sur l'abaissement de la vitesse. «Si on ne recourt pas, on repart de zéro d'un point de vue juridique, avec la promulgation de nouveaux arrêtés secteur par secteur et la possibilité de nouveaux recours», a déclaré mercredi devant les médias Caroline Marti, présidente de l'ATE Genève.

Un combat

Dans un arrêt du 26 mars, le Tribunal administratif de première instance avait donné raison à un policier qui avait poursuivi le combat, après que d'autres opposants avaient accepté le compromis du Département de la santé et des mobilités. Pour la justice, le canton aurait dû justifier l'abaissement de la vitesse à 30 km/h par une expertise pour chacun des tronçons concernés.