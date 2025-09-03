il y a 41 minutes

Un violent orage venu de l'ouest va frapper la Suisse ce jeudi après-midi

Une «activité orageuse préfrontale vigoureuse», voilà ce qui va frapper la Suisse ce jeudi en milieu d'après-midi, selon ​MétéoSuisse​. En des termes moins barbares, un violent orage pourrait bien s'abattre sur nous. D'abord en Suisse romande, puis en direction du reste du pays.

La faute à un «profond couloir dépressionnaire couplé à un dynamisme de courant jet particulièrement marqué en altitude». Ces deux phénomènes météorologiques favoriseront «l’afflux d’une masse d’air maritime tropicale instable sur la Suisse à l’avant d’un front froid».

Les différents modèles prévisionnels voient d'importantes rafales de vent comme «l’élément le plus marquant des orages attendus». En altitude, les vents unidirectionnels de sud-oues sont attendus à des vitesses de 30 à 45 noeuds (soit 55 à 85 km/h).

Mais c'est en bas que cela pourrait être plus violent et atteindre localement jusqu'à 100 km/h. Des pages spécialisées conseillent à la population de préparer son balcon, son jardin ou ses fenêtre à l'orage..

Vent, rideau de pluie... et grêle?

Les précipitations pourraient arriver sous la forme d'une «ligne de grain préfrontale», c'est-à-dire un véritable rideau orageux. Celle-ci pourrait être, selon les météorologues, «bien organisée, voire très bien organisée, potentiellement sous forme de ligne arquée». Les structures orageuses de ce genre sont «connues pour favoriser des fortes rafales de vent linéaires, étant donné que la force des vents en altitude tend à se rabattre au sol dans les courants descendants.»

Une ligne arquée, ou arcus, au-dessus de Renens (VD) en juin 2023. Un nuage similaire risque d'arriver, avec des orages, sur la Suisse ce jeudi. Photo: MétéoSuisse

MétéoSuisse alerte également sur un risque de grêle «plus ou moins marqué». «Cela dépendra beaucoup de la générosité des éclaircies en milieu de journée et en début d’après-midi, détaille l'article de blog. En effet, plus l’ensoleillement sera généreux, plus l’instabilité de la masse d’air aura tendance à augmenter, ce qui tendra à favoriser localement une composante grêligène non négligeable aux précipitations.»

Il y a encore passablement d'incertitudes sur cet évènement orageux – sa force, son heure d'arrivée et sa localisation exacte – prévu pour durer de l'après-midi jusqu'au soir. La météo de demain matin devrait nous éclairer sur les prévisions du soir.