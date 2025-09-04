Un violent orage balaie actuellement la Suisse romande

De violents orages balayent actuellement la Suisse
De violentes intempéries balayent actuellement la Suisse et ont donné lieu à des alertes de niveau 3 dans plusieurs régions. MétéoSuisse recommande la prudence, car les vents violents et les orages peuvent être dangereux.
Une vidéo réalisée par un lecteur montre comment la tempête s'abat sur Cudrefin (VD). La Confédération a émis des alertes de niveau 3 (danger important) pour plusieurs régions:
- Certaines parties du canton du Jura
- Tavannes-Moutier (FR)
- Colombier (NE)
- Région de Bienne
- Région de Morat-Kerzers
- Yverdon (VD)
- Région de Nyon (VD)
La cellule se déplace
La cellule orageuse va ensuite se déplacer de l'est vers le canton d'Argovie, Zurich, puis vers la Suisse orientale. Des orages de niveau 3 (danger important) sont possibles dans les régions suivantes:
- Emmental
- Entlebuch
- Certaines parties du canton d'Argovie
- Région de Zurich
- Suisse centrale
- Région du lac de Constance
- Vallée du Rhin
- Oberland bernois
Des vols retardés
Une lectrice, qui révient d'un voyage à d'Helsinki, fait état de retards dans le trafic aérien. En raison des intempéries attendues au-dessus de la Suisse, le décollage de son vol à destination de Zurich a été retardé.
Contacté par Blick, l'aéroport de Zurich confirme que le trafic aérien à Kloten est affecté: «En raison des conditions météorologiques actuelles, des retards et des annulations de vols sont à prévoir à l'aéroport de Zurich. L'ampleur des conséquences sur le trafic aérien dépendra de l'évolution de la situation météorologique et ne peut être évaluée à l'heure actuelle.»
Un violent orage venu de l'ouest pourrait frapper la Suisse ce jeudi après-midi
Une «activité orageuse préfrontale vigoureuse», voilà ce qui pourrait frapper la Suisse ce jeudi en milieu d'après-midi, selon MétéoSuisse. En des termes moins barbares, un violent orage pourrait bien s'abattre sur nous. D'abord en Suisse romande, puis en direction du reste du pays.
La faute à un «profond couloir dépressionnaire couplé à un dynamisme de courant jet particulièrement marqué en altitude». Ces deux phénomènes météorologiques favoriseront «l’afflux d’une masse d’air maritime tropicale instable sur la Suisse à l’avant d’un front froid».
Les différents modèles prévisionnels voient d'importantes rafales de vent comme «l’élément le plus marquant des orages attendus». En altitude, les vents unidirectionnels de sud-ouest sont attendus à des vitesses de 30 à 45 noeuds (soit 55 à 85 km/h).
Mais c'est en bas que cela pourrait être plus violent et atteindre localement jusqu'à 100 km/h. Des pages spécialisées conseillent à la population de préparer son balcon, son jardin ou ses fenêtre à l'orage..
Vent, rideau de pluie... et grêle?
Les précipitations pourraient arriver sous la forme d'une «ligne de grain préfrontale», c'est-à-dire un véritable rideau orageux. Celle-ci pourrait être, selon les météorologues, «bien organisée, voire très bien organisée, potentiellement sous forme de ligne arquée». Les structures orageuses de ce genre sont «connues pour favoriser des fortes rafales de vent linéaires, étant donné que la force des vents en altitude tend à se rabattre au sol dans les courants descendants.»
MétéoSuisse alerte également sur un risque de grêle «plus ou moins marqué». «Cela dépendra beaucoup de la générosité des éclaircies en milieu de journée et en début d’après-midi, détaille l'article de blog. En effet, plus l’ensoleillement sera généreux, plus l’instabilité de la masse d’air aura tendance à augmenter, ce qui tendra à favoriser localement une composante grêligène non négligeable aux précipitations.»
Il y a encore passablement d'incertitudes sur cet évènement orageux – sa force, son heure d'arrivée et sa localisation exacte – prévu pour durer de cet après-midi jusqu'à ce soir, période qui pourrait marquée par une accalmie.
Un dimanche au soleil… avant que ça se gâte!
Profitez de votre dernier jour de week-end avant le retour du mauvais temps. Le soleil brille ce dimanche en Suisse romande, avec des températures pouvant atteindre 24°C en plaine. Mais en fin de journée, le temps commencera à se gâter, selon Meteo Suisse. Le ciel se couvrira progressivement depuis l’ouest, tandis que la nuit sera marquée par des pluies fréquentes à tendance orageuse. Des rafales nocturnes pourraient accompagner les orages.
Lundi et mardi seront marqués par la grisaille et la pluie. Lundi s’annonce nuageux, avec des pluies fréquentes. La journée connaîtra une baisse sensible des températures, oscillant entre 15 et 19°C en plaine. Des averses accompagnées d’un risque d’orage sont attendues en soirée et durant la nuit.
La matinée de mardi sera relativement couverte, avant l’apparition d’éclaircies dans l’après-midi. Le temps s’améliorera, même si des nuages resteront présents par endroits, surtout le long des Préalpes. En soirée et durant la nuit, les nuages reviendront par l’ouest, accompagnés de quelques faibles précipitations par endroits.
Mercredi devrait marquer une accalmie, avec un retour attendu du soleil.
Les prévisions pour le reste de la semaine sont encore trop incertaines.
Les fortes pluies n'ont pas provoqué de dégât majeur au Tessin
Les dégâts au Tessin ont été limités après une seconde nuit de pluies intenses. MétéoSuisse a levé l'alerte intempéries à 6h00 vendredi matin. Entre 100 et 150 millimètres de pluie sont tombés en 48 heures dans certaines régions du sud des Alpes, a écrit MétéoSuisse sur la plateforme X.
C'est dans la vallée d'Onsernone que les précipitations ont été les plus importantes, avec notamment 200 millimètres à Mosogno. Entre 20 et 50 millimètres sont tombés sur la même période au nord des Alpes, et jusqu'à 90 millimètres dans le Jura.
La pluie n'a pas été continue dans la nuit de jeudi à vendredi, indique Meteonews sur son blog. Cela a permis au niveau d'eau de la rivière Maggia de considérablement baisser. Le niveau du lac Majeur, lui, a augmenté de plus de 50 centimètres. Cela n'est toutefois pas un problème, car il se trouvait au-dessous de la moyenne avant le début des précipitations.
Des routes fermées
Selon la radio et télévision suisse italienne, la route reliant le Monte Verità à Ronco sopra Ascona a également été fermée en raison d'un glissement de terrain. Une centaine de personnes ont par ailleurs dû quitter un camping par précaution à Cugnasco.
Les fortes pluies ont également touché les vallées sud des Grisons. Onze personnes ont dû être évacuées mercredi soir à Lostallo, également par précaution. Sept autres ont volontairement quitté leur domicile, selon les autorités. Enfin, la route entre Brusio et Viano, dans le val Poschiavo, a été fermée vendredi en raison d'un éboulement, indique le TCS sur son site internet.
Source: ATS
Ces régions vont être balayées par de fortes pluies ce jeudi
Au cours des prochains jours, la pluie va être persistante en Suisse. Et la situation pourrait être extrêmement critique dans certaines régions ce jeudi, comme le montre la carte d'alerte de la Confédération.
Dans les régions concernées, le niveau des eaux pourrait augmenter considérablement et rapidement au cours des prochaines heures. Des glissements de terrain sont à prévoir. L'alerte concerne principalement la matinée de jeudi, puis à nouveau à partir de 18 heures.
Niveau de danger 3 (danger important):
- Toute la Suisse romande
- Le nord-ouest de la Suisse (cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Jura)
- Le Mittelland
- La région de Zurich
- Toute la Suisse orientale
- La Suisse centrale
- Certaines parties du canton des Grisons (Prättigau, vallée de Schanfigg, vallée de l'Albula, région de Flims/Laax)
Niveau de danger 4 (grand danger):
- Nord du Tavetsch
- Certaines parties de la Surselva
- Rein-Safiental
- Hinterrheintal
- Savognin
- Maggia
- Verzasca
- Région de Locarno
- Région de Bellinzone
- Leventina
- Engadine
Niveau de danger 5 (danger très élevé):
- Certaines parties de la Surselva
- Lugnez-Valsertal
- Rheinwald
- Bivio
D'énormes grêlons sont tombés dans le canton de Bâle-Campagne
Markus, un lecteur originaire d'Ormalingen, n'avait encore jamais vu cela. Des grêlons énormes sont tombés sur la commune de Bâle-Campagne pendant l'orage. «C'était exceptionnel», confie-t-il.
Le Tessin s'attend à des coulées de boue: plusieurs routes fermées
Le Tessin se prépare face aux fortes pluies attendues dans le canton. Plusieurs routes sont fermées à partir de mercredi soir et jusqu'à nouvel ordre en raison du risque accru de laves torrentielles, indique Alertswiss.
La municipalité de Cevio a annoncé que la route menant au Val Bavona, au-dessus de Locarno, était fermée à partir de 20h00 mercredi. Par la suite, le service d'alerte a indiqué que les accès aux vallées de Pontirone et de Malvaglia, deux vallées latérales du val Blenio, étaient également bloqués.
Une «grande prudence»
Les personnes se trouvant dans ces vallées sont priées d'éviter tout déplacement et de suivre les recommandations des autorités, précise Alertswiss mercredi. Ces fermetures affectent aussi les premiers intervenants: les secours ne sont donc pas assurés, ajoute-t-il.
De fortes précipitations sont attendues au Tessin entre mercredi et vendredi. Des cumuls pluvieux pourront dépasser 200 à 250 l/m2 dans la région de Locarno, selon les services météorologiques. Une «grande prudence» est donc de mise, indique MeteoNews sur X.
Source: ATS
Des orages violents et des pluies diluviennes vont frapper la Suisse
De fortes pluies et de violents orages arrivent en Suisse, avec un risque marqué d’inondations dans le Tessin et les Grisons. Hormis une courte accalmie annoncée ce week-end, MétéoSuisse l'affirme: le ciel restera maussade jusqu'à la semaine prochaine.
Dernière journée estivale avant une dégringolade des températures
L'été touche-t-il bientôt à sa fin? Si le soleil brillera encore aujourd'hui, avec des températures pouvant atteindre 26°C en plaine, la suite de la semaine aura des airs automnaux, annonce MétéoSuisse.
En cause? Les effets de l’ancien ouragan Erin. Cette dépression post-tropicale va entraîner une forte dégradation des conditions météo dans nos régions.
Le temps se gâtera à partir de mardi soir, avec une première salve orageuse dans la soirée et dans la nuit. Une activité qui se poursuivra mercredi, toujours dans la douceur, avant une nouvelle dégradation durant la soirée. Des orages localement forts sont à prévoir, avec une tendance au foehn dans les vallées alpines.
Jeudi, toute la Suisse romande sera fortement couverte. La pluie – qui risque d'être abondante par endroits – pourra tomber à tout moment. On connaîtra aussi une chute des températures à 21°C. Vendredi, quelques éclaircies feront leur apparition, entrecoupées d’averses.
Le week-end sera un peu plus variable. Alors que samedi s’annonce assez ensoleillé malgré le risque d'averses, dimanche devrait être davantage gris et pluvieux. Et toujours dans la fraicheur.
Fin de la canicule
L’alerte canicule a été levée ce week-end en Suisse. Mais les conditions resteront toutefois très estivales à l’occasion de la rentrée scolaire dans de nombreux cantons romands. Et il faudra en profiter, car la suite de la semaine s’annonce humide et fraiche.
A partir de mardi, une perturbation va aborder la Suisse et risque d’engendrer des orages durant l’après-midi dans les Alpes et le Jura, selon MétéoSuisse. Puis, les précipitations devraient s’étendre à toutes les régions durant la nuit. Le tout avec une chute marquée des températures. Il fera ainsi à peine plus de 20 degrés au meilleur de la journée jeudi.
La situation devrait néanmoins s’améliorer en vue du week-end prochain, avec un retour du soleil. Mais pas des fortes chaleurs.