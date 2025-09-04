Un violent orage balaie actuellement la Suisse romande

De violents orages balayent actuellement la Suisse

De violentes intempéries balayent actuellement la Suisse et ont donné lieu à des alertes de niveau 3 dans plusieurs régions. MétéoSuisse recommande la prudence, car les vents violents et les orages peuvent être dangereux.

Une vidéo réalisée par un lecteur montre comment la tempête s'abat sur Cudrefin (VD). La Confédération a émis des alertes de niveau 3 (danger important) pour plusieurs régions:

Certaines parties du canton du Jura

Tavannes-Moutier (FR)

Colombier (NE)

Région de Bienne

Région de Morat-Kerzers

Yverdon (VD)

Région de Nyon (VD)

La cellule se déplace

La cellule orageuse va ensuite se déplacer de l'est vers le canton d'Argovie, Zurich, puis vers la Suisse orientale. Des orages de niveau 3 (danger important) sont possibles dans les régions suivantes:

Emmental

Entlebuch

Certaines parties du canton d'Argovie

Région de Zurich

Suisse centrale

Région du lac de Constance

Vallée du Rhin

Oberland bernois

Des vols retardés

Une lectrice, qui révient d'un voyage à d'Helsinki, fait état de retards dans le trafic aérien. En raison des intempéries attendues au-dessus de la Suisse, le décollage de son vol à destination de Zurich a été retardé.

Contacté par Blick, l'aéroport de Zurich confirme que le trafic aérien à Kloten est affecté: «En raison des conditions météorologiques actuelles, des retards et des annulations de vols sont à prévoir à l'aéroport de Zurich. L'ampleur des conséquences sur le trafic aérien dépendra de l'évolution de la situation météorologique et ne peut être évaluée à l'heure actuelle.»