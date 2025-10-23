La Suisse romande enregistre de nombreux dégâts après la tempête
En terre vaudoise, les pompiers ont reçu environ 600 appels et mené 98 interventions durant la matinée, essentiellement pour des chutes d'arbres. Du côté de la police, une septantaine d'interventions ont été recensées avant midi, là aussi pour des chutes d'arbres ou des panneaux de signalisation renversés. Aucun blessé n'a été signalé, a relevé un porte-parole de la police cantonale, contacté par Keystone-ATS.
Parmi les accidents les plus spectaculaires, un pylône supportant une ligne à haute tension est tombé à Bière peu avant 11h, a-t-il indiqué, confirmant une information de «20 minutes». Le câble n'aurait toutefois pas été rompu. Sur le lac Léman, la CGN a annoncé l'annulation de toutes les lignes régulières pour l'ensemble de la journée (Lausanne-Thonon, Lausanne-Evian, Nyon-Yvoire et Bellevue-Corsier).
Chutes d'arbres
Dans le canton de Genève, une soixantaine d'interventions ont été menées par le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). entre 7h et 11h. Elles sont essentiellement dues à des chutes d'arbres, a indiqué le capitaine Nicolas Millot, porte-parole du SIS. Personne n'a été blessé.
Les communes les plus touchées sont celles de la rive droite, Versoix, Vernier, Satigny ainsi que le centre-ville de Genève. La plus forte poussée a eu lieu vers 9h. Du personnel de repos a été appelé en renfort, ainsi que des bûcherons. Les routes ne restent pas fermées longtemps: un arbre tombe, on vient, on coupe, on dégage, relate-t-il.
Le capitaine a appelé à la prudence, rappelant que les espaces boisés doivent être évités. La ville de Genève a d'ailleurs indiqué mercredi soir qu'elle fermait tous ses parcs jusqu'à nouvel ordre en raison des fortes rafales annoncées. Il faut éviter d'aller en forêt, de se tenir à proximité d'objets qui pourraient s'envoler, sécuriser ce qui pourrait s'envoler.
Source: ATS
Un arbre tombe sur plusieurs voitures à Bâle
À Birsfelden (BL), un arbre est tombé sur quatre voitures au total. Comme le montrent des images prises par notre journaliste, celles-ci ont été gravement endommagées. Le commandant des pompiers Patrick Rüegg a confirmé à Blick une intervention liée à cet incident.
Un arbre tombe et s'écrase sur une voiture
À Freienbach (SZ), un arbre s'est ecrasé sur un parking à la lisière de la forêt et est tombé une voiture garée. Un lecteur a signalé à Blick que l'incident s'était produit dans la matinée. La police était sur place.
Des arbres sont tombées dans le canton de Vaud
Alertswiss a émis une alerte contre les vents violents dans le canton de Vaud. «Des bâtiments ont été endommagés, des routes et des voies ferrées bloquées par des arbres renversés», indique le site. Alertswiss avertit également contre d'autres chutes d'arbres dans la région.
- Évitez les terrains dégagés, les arbres, les tours et les pylônes, et faites attention aux objets volants.
- Ne vous rendez pas dans la forêt.
- Suivez les instructions des services d'urgence et des autorités.
Le pic de la tempête attendu vers midi
Des rafales de vent à 132 km/h ont déjà été enregistrées ce matin à la Dôle (VD). Mais la tempête Benjamin devrait être particulièrement puissante vers midi, avec un vent pouvant atteindre 70 à 100 km/h en plaine et 130 km/h en montagne. C'est encore «le calme avant la tempête», a indiqué Meteo News jeudi à 09h20 sur son blog.
De son côté, Météo Suisse s'attend à un vent «fort à tempétueux» dans le pays. L'Office fédéral de météorologie et climatologie a émis un avertissement de degrés 3 sur 5 concernant le vent sur tout le nord des Alpes. Toujours selon Météo Suisse, des rafales de 80 à 110 km/h pourront atteindre la plaine, notamment la Broye, la Riviera, le Chablais, la région des Trois-Lacs et le nord du Jura.
Un avis de vent 2 a été émis pour les Alpes avec des rafales pouvant atteindre 110 à 130 km/h dans les régions exposées. Cet avis est valable jusqu'à vendredi 06h, car dans la région alpine le vent va souffler plus longtemps qu'en pleine.
Source: ATS
Des rafales jusqu'à 132 km/h à la Dôle
La tempête Benjamin a atteint l'ouest et le nord-ouest de la Suisse, indique MétéoSuisse et MeteoNews sur X. Des rafales dépassant les 100 km/h ont été enregistrées, voire 125 km/h à Bière. À ce jour, c'est La Dôle qui détient le record avec 132 km/h.
Plus de 100'000 foyers privés d’électricité en France
Les vents violents de la tempête Benjamin qui balaient une partie de l'Europe depuis mercredi soir ont provoqué d’importantes coupures d’électricité en France.
Selon Enedis, plus de 100'000 foyers étaient privés de courant jeudi matin, principalement en Nouvelle-Aquitaine (45'000), en Bourgogne–Franche-Comté (15'000) et en Auvergne–Rhône-Alpes (15'000). Plus d’un millier de techniciens sont mobilisés pour rétablir le réseau.
Gros coup de vent sur le littoral français à cause de Benjamin
La tempête Benjamin occasionne de «fortes rafales» de vent sur une «bonne partie du territoire» jeudi, avec de grosses vagues sur le littoral atlantique et les côtes de la Manche, selon Météo France qui a placé 19 départements au total en vigilance orange.
La trajectoire et l'intensité de cette dépression automnale, qui survient «après une longue période de temps calme», sont encore incertaines, indique l'institut national dans son dernier bulletin.
Des rafales de 100 à 130 km/h sont néanmoins attendues sur la côte atlantique et les côtes de Manche, et de 90 à 110 km/h à l'intérieur des terres, le vent pouvant localement souffler plus fort encore sur les reliefs du Puy-de-Dôme, les Corbières ou les plaines des Pyrénées-Orientales, avertit le prévisionniste. Les rafales atteindront 160 à 170 km/h sur le cap Corse, ce vent violent se maintenant dans la nuit de jeudi à vendredi.
«Submersions marines»
Sur les côtes de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, ainsi qu'en Seine-Maritime, les vents forts soufflant d'ouest à nord-ouest, qui se sont renforcés en cours de nuit dans le golfe de Gascogne puis en Manche jeudi matin, engendreront «de très fortes vagues et une surélévation temporaire du niveau de la mer», ajoute Météo-France.
Ce phénomène, combiné à des coefficients de marée «de vive-eau» (autour de 80), pourrait provoquer des «submersions marines» sur le littoral de ces quatre départements placés en vigilance orange à ce titre, le risque étant le plus marqué au moment des pleines mers.
Enfin, après plusieurs jours de précipitations abondantes avec des cumuls compris entre 40 et 90 mm (soit 40 à 90 litres d'eau par mètre carré), les départements de la Corrèze et du Cantal sont placés quant à eux en vigilance orange pour le risque d'inondation.
Source: AFP
La tempête Benjamin va secouer la Suisse ce jeudi
La puissante tempête Benjamin va secouer la Suisse ce jeudi, avertit MeteoSuisse. Elle s'accompagnera d'un front froid qui fera dégringoler les températures. Son pic d’intensité est prévu entre 9h et 15h.
«Les rafales pourraient aller de 90 à 110 km/h en Plaine et jusqu'à 130 km/h en montagne, surtout sur le nord des Alpes en Suisse», explique Josué Gehring, météorologue chez MeteoSuisse. La tempête devrait atteindre son paroxysme entre 9h et 15h.
De la pluie, du vent et… de la neige en moyenne montagne: est-ce la première tempête d'automne?
Après deux semaines de conditions anticycloniques, avec grisaille en plaine et soleil en montagne, le temps va radicalement changer cette semaine en Suisse.
Dès ce lundi, un fort courant d’ouest se mettra en place de l’Atlantique aux Alpes, indique MétéoSuisse. Il en résultera un défilé de perturbations au fil des jours. La première salve est attendue lundi à la mi-journée. Un coup de tonnerre n’est pas à exclure autour du Léman.
D’importants cumuls sont à craindre durant toute la semaine et un fort vent devrait se lever dès jeudi. Les températures, d’abord relativement douces, devraient baisser à l’approche du week-end prochain. La neige pourrait ainsi s’inviter en dessous de 1500m d’altitude.
Selon MétéoNews, c'est même la «première tempête d'automne» qui se rapproche de la Suisse: «Une dépression secondaire potentiellement explosive devrait se développer sous la partie gauche du jet stream entre mercredi et jeudi», décrivent les météorologues. En fin de semaine, le temps tempétueux descendra depuis l'océan Atlantique sur le nord de l'Europe, jusqu'à ce que la Suisse se trouve «sur le bord sud de cette dépression, dans la zone de fort vent».
MétéoNews continue: «La perturbation s'accompagnera d'intenses averses et de violentes rafales, qui pourraient dépasser les 80 km/h à basse altitude et plus de 120 à 150 km/h en montagne sur les crêtes exposées des Préalpes et du Jura.»
Après un vendredi foireux, le week-end s’annonce plus radieux
La dépression d’altitude impactera la météo en Suisse de ces prochains jours, apportant de la fraîcheur et de l’humidité, rapporte MeteoNews.
Vendredi, le ciel sera très nuageux avant la tombée de la pluie. De la neige risque même de tomber à partir de 1800 à 2000 mètres d’altitude! En plaine, les températures oscilleront entre 8 et 15 degrés – et 18 degrés en Valais.
Le temps s’améliorera durant le week-end, avec la dépression d’altitude qui s’estompera peu à peu. Il ne devrait normalement pas pleuvoir.
Samedi, malgré les nuages en matinée, des éclaircies devraient apparaître dès l’après-midi. Dimanche et lundi s’annoncent plus ensoleillés et doux.