Retour imminent de la pluie, mais pas pour longtemps

Le porte-parole de Zermatt Tourisme tire une conclusion positive

David Taugwalder, responsable des relations publiques et de la communication de Zermatt Tourisme, tire le bilan du challenge relevé par la station ces derniers jours. «Nous ressentons une profonde gratitude et une grande appréciation pour l’hospitalité de nos hôtes.» Environ 300 raclettes, 500 saucisses et 180 litres de soupe à la citrouille ont été distribués pour combler le temps d'attente.

«Nous parlons d’un événement exceptionnel», souligne David Taugwalder. «Et le plus important, c’est que personne n’a été blessé.» Le confinement a une fois de plus montré comment Zermatt réagit à de tels événements extérieurs avec solidarité, ingéniosité et créativité. C'est ce que démontre par exemple le stand de raclette installé pour nourrir les touristes en attente.