MétéoSuisse annonce une alerte canicule de degré 3 en Suisse romande

MétéoSuisse annonce des températures caniculaires en Suisse romande à partir de samedi dès midi, jusqu'à jeudi à 20h, lorsqu'une potentielle dégradation orageuse risque de toucher la Suisse.

Plus particulièrement, l'arc lémanique et la vallée du Rhône seront fortement touchés. Les communes et les institutions vont déployer les mesures prévues dans leurs plans canicules.

Les autorités prennent des mesures telles que l'accès gratuit aux piscines pour les retraités à Genève.

Face à cette situation, les cantons de Genève et Vaud ont déclenchés leur plan canicule. Les autorités prennent des mesures telles que l'accès gratuit aux piscines pour les retraités à Genève et la surveillance des personnes vulnérables à Vaud.Les autorités recommandent en outre de se protéger de la chaleur, de s'hydrater suffisamment et de faire preuve de solidarité envers ses proches et son voisinage.

Pour rappel, les signaux d'alerte en cas d'atteinte à la santé liée à la chaleur sont: vertiges ou évanouissement, nausées ou vomissements, fatigue, maux de tête, courbature ou crampes, respiration rapide et rythme cardiaque élevé, soif extrême et urine de couleur foncée, voire absente.

