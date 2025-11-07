Publié: il y a 29 minutes

Le rédacteur en chef Jean-Philippe Pressl-Wenger pose avec le premier numéro du Nord Vaudois. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Un nouveau média fait son entrée dans le paysage romand: «Le Nord Vaudois». Cet hebdomadaire, né dans le sillage de la faillite du quotidien «La Région», a présenté vendredi son premier numéro lors d’un événement au Grand-Hôtel des Bains à Yverdon, en présence d’une centaine d’invités.

Lui-même Yverdonnois, le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos a souhaité «longue vie» au titre, dans lequel il a dit espérer trouver des informations «sans fard, ancrées dans le terrain, variées à l'image de la région.» Le syndic Pierre Dessemontet s'est, lui aussi, réjoui de l'arrivée d'un journal qui comble «le vide béant» laissé après la disparition de La Région en juillet dernier.

Pour Sébastien Hersant, patron du groupe ESH Médias auquel appartient le nouveau titre, «Le Nord Vaudois» aura à cœur de «faire vivre et rayonner une région», qui regroupe plus de 70 communes et un bassin de population de 100'000 personnes. Le titre sera distribué tous les vendredis aux abonnés et en version tout-ménage une fois par mois, avec un tirage de 48'000 exemplaires.