Limitation à 30km/h La police genevoise agacée qu'on freine ses interventions d'urgence

Un recours judiciaire mené par un policier et son syndicat bloque l'application immédiate de la limitation à 30km/h à Genève, révèle la «Tribune de Genève». En cause: des craintes liées à la sécurité publique et à la responsabilité pénale des agents.