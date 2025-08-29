DE
L'hôpital va s'agrandir
Sion concentrera toute la chirurgie du CHVR dès 2027

Le Conseil d’Etat a validé le nouveau concept médico-soignant du Centre hospitalier du Valais romand. Un rapport indépendant confirme la possibilité de regrouper sur le site de Sion toute l'activité opératoire du CHVR dès 2027 et la médecine aiguë dès 2035.
Dès 2027, l'hôpital de Sion va encore prendre de l'importance dans le Valais romand.
Photo: CYRIL ZINGARO
Le Conseil d’État a approuvé le nouveau concept médico-soignant du Centre hospitalier du Valais romand. Selon un rapport indépendant, il sera possible de regrouper l’ensemble de l’activité opératoire sur le site de Sion dès 2027, puis la médecine aiguë à l’horizon 2035. Ce regroupement est notamment lié à la mise en service, lors du second semestre 2027, de la nouvelle extension de l'hôpital de Sion.

A terme, Sierre et Martigny accueilleront la médecine de la personne âgée, la réadaptation, des consultations ambulatoires et une permanence médicale, selon le rapport présenté vendredi à la presse. La direction générale de l’Hôpital du Valais (HVS) sera transférée à Sierre. Martigny deviendra le pôle des soins palliatifs du Valais romand. Le site de St-Amé à St-Maurice accueillera une unité de soins de transition ainsi que des lits d’attente, et deviendra un EMS à mission cantonale, spécialisé en psychogériatrie.

Quant au site de Malévoz, à Monthey, il assurera la psychiatrie et psychothérapie de l’adulte, la psychiatrie ambulatoire et communautaire.

