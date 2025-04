Des milliers de poissons de l'Aire sont morts ce 1er avril en raison d'une «mousse savonneuse» dans l'eau. L'Etat de Genève a constaté un épisode de pollution majeur, au pont du Centenaire. Une substance venue de la zone industrielle de Plan-les-Ouates est en cause.

Ce n'est plus le 1er avril

Renaturée en 2020, l'Aire a vécu ce mardi 1er avril un épisode de pollution majeure qui a entrainé la mort de nombreux poissons. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Beaucoup de poissons sont morts ce mardi 1er avril dans la rivière genevoise de l'Aire – et ce n'est pas une mauvaise blague! Le Département du territoire et son office cantonal de l'eau ont communiqué ce mercredi sur ce qu'ils considèrent comme «un épisode majeur de pollution».

« Quand j’ai eu l’appel des pompiers, j’ai secrètement espéré qu'il s'agissait d'une blague du 1er avril Guillaume Pierrehumbert, directeur général de l’office cantonal de l’eau »

Cet épisode de pollution industrielle n'a pas eu d'effet sur l'eau potable. «Quand j’ai eu l’appel des pompiers, j’ai secrètement espéré qu'il s'agissait d'une blague du 1er avril, se désole au téléphone Guillaume Pierrehumbert, directeur général de l’office cantonal de l’eau. Mais ce n'est pas le cas, c'est très sérieux.»

Une mousse savonneuse a été observée à la surface de l'eau en fin de journée, à hauteur du pont du Centenaire, sur la commune d'Onex. Pompiers, professionnels de l’environnement et instances cantonales se sont «immédiatement rendus sur place pour contenir autant que possible la pollution et en rechercher la source».

Cause certaine, responsabilité à établir

La cause de cet épisode a pu être identifiée «avec certitude». Il s'agit d'une substance alcaline en provenance souterraine de la zone industrielle de Plan-les-Ouates. L'Etat informe d'une mortalité «très significative» des poissons sur ce tronçon du petit cours d'eau, en particulier des truites, des vairons et des loches. «Un recensement est en cours», assure le communiqué de presse.

« Mes collègues sont actuellement en train de ramasser les poissons morts dans le lit de l'Aire Guillaume Pierrehumbert, directeur général de l’office cantonal de l’eau »

Ce mercredi dans l'après-midi, Guillaume Pierrehumbert évoque une «estimation basse» de «milliers de poissons morts». Et de continuer: «Mes collègues sont actuellement en train de ramasser les poissons morts dans le lit de l'Aire.»

L’Arve et le Rhône n’ont pas été impactés par cette pollution, assure l'office cantonal de l’eau, qui «procède en continu à des analyses de la qualité de l’eau de l’Aire». Des investigations sont toujours en cours pour déterminer les responsabilités de cette pollution. L'Etat évoque de possibles actions en justice «compte tenu des impacts majeurs causés sur le cours d'eau et sa biodiversité».