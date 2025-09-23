il y a 26 minutes

En 2026, il faudra débourser en moyenne 4720 francs pour son assurance maladie

Le chiffre est vertigineux: d’ici 2026, chaque personne devra débourser en moyenne 4720 francs pour ses primes d’assurance maladie, des bébés aux seniors. L’augmentation des primes s’élève à 4,4% à l’échelle nationale, comme l’a annoncé la conseillère fédérale socialiste Elisabeth Baume-Schneider lors d’une conférence de presse ce mardi 23 septembre.

Les Suisses doivent s'attendre à une hausse des primes d'assurance-maladie de 4,4% en moyenne pour 2026. Photo: KEYSTONE

La prime mensuelle moyenne s'élève désormais à 393,30.-, soit une hausse de 16,60.- par mois par rapport au niveau actuel. Pour les adultes de 26 ans et plus, la prime s'élève à 465,30.-. Les jeunes adultes paieront 326,30.- et les enfants 122,50.-

Face à la hausse des coûts, Elisabeth Baume-Schneider estime qu'il est crucial de mettre en œuvre des mesures de réduction des coûts. Une table ronde avec les acteurs du secteur de la santé devrait aboutir cette année à des décisions permettant d'économiser 300 millions de francs suisses.