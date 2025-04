Des coulées de boue bloquent la route cantonale entre Viège et Stalden (VS). Le trafic ferroviaire, lui, n’est pas affecté.

Une coulée de boue bloque la route cantonale entre Viège et Stalden

1/2 Des laves torrentielles se sont produites en Valais. Photo: Leserreporter

Valentin Köpfli

Des coulées de boue ont touché le hameau d’Ackersand, à Stalden (VS). La route cantonale entre Viège et Stalden est bloquée par d’importantes quantités d’éboulis. «De nouveaux éboulis continuent de tomber et tant que cela durera, la route cantonale ne pourra pas être dégagée», explique Joël Fischer, président de la commune de Stalden, à Blick.

Actuellement, on ne sait pas encore quand la route cantonale sera à nouveau praticable. La coulée de boue n'a fait aucun blessé. Le trafic ferroviaire n'est pas affecté et continue de circuler normalement.

Effrayante avalanche de débris

Des lecteurs ont filmé les scènes impressionnantes: des torrents de gravats dévalant soudainement le Roorbach. Plusieurs véhicules ont été ensevelis sous la boue et l’eau. Selon Joel Fischer, deux entreprises locales ont également subi des dégâts matériels.