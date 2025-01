Les CFF enregistrent un record Les trains n'ont jamais été aussi ponctuels qu'en 2024!

Avec 93,2% des trains à l'heure, les CFF ont enregistré une amélioration notable de la ponctualité par rapport à 2023. La Suisse romande et le Tessin enregistrent les plus fortes progressions, malgré les défis météorologiques et les perturbations.