Trafic ferroviaire paralysé jusqu'à 9h
Les CFF annoncent une panne majeure sur la ligne Lausanne–Yverdon

Le trafic est totalement interrompu entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz ce mardi matin à cause d’un dérangement sur la ligne de contact. La panne pourrait durer jusqu’à 9h. Plusieurs lignes, dont les TGV et IC5, sont supprimées. Des bus de remplacement sont prévus.
Publié: il y a 12 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
Écouter
Les voyageurs en direction de Zurich doivent passer par Berne, tandis que les trajets entre Lausanne et Yverdon-les-Bains s'effectuent via Fribourg.
Photo: Keystone
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

La journée commence mal pour les voyageurs romands: les CFF annoncent une interruption complète du trafic entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz ce mardi matin, en raison d’un dérangement sur la ligne de contact.

La panne, survenue tôt dans la matinée, devrait durer au moins jusqu’à 9h00. Toutes les lignes concernées – TGV, IC5, IR57, R1, R2, R3 et R4 – sont actuellement supprimées. Les voyageurs en direction de Zurich doivent passer par Berne, tandis que les trajets entre Lausanne et Yverdon-les-Bains s'effectuent via Fribourg.

Les CFF recommandent aux usagers de vérifier l’horaire en ligne avant leur départ. Un service de bus de remplacement sur le tronçon concerné est également prévu.

