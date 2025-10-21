Dernière mise à jour: il y a 4 minutes

Publié: il y a 12 minutes

Le trafic est totalement interrompu entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz ce mardi matin à cause d’un dérangement sur la ligne de contact. La panne pourrait durer jusqu’à 9h. Plusieurs lignes, dont les TGV et IC5, sont supprimées. Des bus de remplacement sont prévus.

Les CFF annoncent une panne majeure sur la ligne Lausanne–Yverdon

Les voyageurs en direction de Zurich doivent passer par Berne, tandis que les trajets entre Lausanne et Yverdon-les-Bains s'effectuent via Fribourg. Photo: Keystone

Dimitri Faravel Journaliste Blick

La journée commence mal pour les voyageurs romands: les CFF annoncent une interruption complète du trafic entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz ce mardi matin, en raison d’un dérangement sur la ligne de contact.

La panne, survenue tôt dans la matinée, devrait durer au moins jusqu’à 9h00. Toutes les lignes concernées – TGV, IC5, IR57, R1, R2, R3 et R4 – sont actuellement supprimées. Les voyageurs en direction de Zurich doivent passer par Berne, tandis que les trajets entre Lausanne et Yverdon-les-Bains s'effectuent via Fribourg.

Les CFF recommandent aux usagers de vérifier l’horaire en ligne avant leur départ. Un service de bus de remplacement sur le tronçon concerné est également prévu.