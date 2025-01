Le meurtrier Claude D. est de retour en terres vaudoises!

Condamné à la perpétuité et à un internement, Claude D. enchaîne les transferts dans les prisons suisses. Son profil psychiatrique complexe complique la recherche d’une solution adaptée.

Le meurtrier Claude D. a été transféré de prisons en prisons depuis 2019. Des experts recommandent un séjour à Curabilis, établissement fermé avec une unité de psychiatrie carcérale. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

C'est un casse-tête carcéral qui dure depuis 2019. Où mettre Claude D., condamné à la perpétuité en 2016 pour le meurtre de Marie, 19 ans?

L'assassin récidiviste, qui avait déjà tué son ex-copine en 1998, a été rapatrié en novembre 2024 aux Établissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), rappelle «24 heures». Il avait déjà été transféré en 2019 de La Croisée (Orbe) au pénitencier de Thorberg (Berne), en raison de propos inadéquats envers une agente de détention. Il a ensuite bougé plusieurs fois.

Risque élevé de récidive

D'abord près de Zurich, puis en isolement cellulaire en Argovie en 2022. Lorsque cet isolement a été levé, la prison argovienne n'a pas pu garder le célèbre prisonnier, puisqu'elle donne la préférence à la Suisse centrale et au nord-ouest. Claude D. a donc été provisoirement rapatrié aux EPO.

Son profil psychiatrique complexe, marqué par des pathologies graves et un risque élevé de récidive, rend sa prise en charge difficile. Un séjour à Curabilis, établissement genevois qui comprend une unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, a été recommandé par des experts il y a plus d'un an. Mais Claude D. est pour l'heure en attente aux EPO. Son avocat ne commente pas la situation.