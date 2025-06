Au menu de ce jeudi 26 juin: la fin des smartphones dans les écoles valaisannes, la polémique autour de la ligne Genève-Singapour, la plainte pour diffamation contre une élue, la course d'école de nos conseillers fédéraux et pour finir un peu de culture.

Le Valais va bannir tous les smartphones de ses écoles (Illustration). Photo: Universal Images Group via Getty

Une partie de la Suisse est frappée par la canicule. N'oubliez pas de vous hydrater et de vous protéger des rayons du soleil. Côté info, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actus suisses de ce jeudi 26 juin. C'est parti:

1 Le Valais dit stop aux téléphones dans les écoles

Le Valais va interdire les téléphones mobiles dans toutes les écoles du canton, annonce jeudi dans le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund» le conseiller d'Etat valaisan en charge de l'économie et de la formation, Christophe Darbellay. «De plus en plus d'enfants présentent des difficultés d'apprentissage et de lecture. Leur capacité à se concentrer diminue», explique-t-il dans les journaux. L'interdiction du téléphone portable s'appliquera dans l'enceinte de l'école, y compris pendant la pause et à midi, précise le ministre centriste, soulignant que le chemin de l'école est de la responsabilité des parents.

2 Une ligne Genève-Singapour? Lufthansa n'en veut pas

Suissenégoce, l'association des entreprises suisses de négoce de matières premières et de transport maritime, et la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG) accusent Lufthansa de bloquer une liaison directe entre Genève et Singapour, indique jeudi la «Tribune de Genève». Elles ont envoyé une lettre au Conseil fédéral, reprochant à la compagnie aérienne allemande de porter atteinte aux intérêts de l'arc lémanique et de privilégier les aéroports de Munich et Francfort au détriment de Genève. Les deux organisations pressent le gouvernement d'agir, car, selon elles, Singapore Airlines avait donné son accord de principe à une nouvelle liaison vers Genève, avant que Lufthansa, également membre de Star Alliance, ne s'y oppose.

3 Traitée de «collabos», des municipaux contre-attaquent

Les cinq conseillers communaux (exécutif) de La Chaux-de-Fonds (NE) ont porté plainte individuellement contre la conseillère générale vert'libérale Brigitte Leitenberg pour diffamation, rapporte jeudi «ArcInfo». L'élue a tenu des propos «inadmissibles et injustes, tant sur le plan politique que sur le plan individuel», indique dans le journal le président de la ville, Théo Huguenin-Elie. Opposée à une motion demandant que le commissaire général de l'UNRWA, le Neuchâtelois Philippe Lazzarini, soit nommé citoyen d'honneur, Brigitte Leitenberg a vivement critiqué cette décision sur sa page Facebook, comparant les élus ayant approuvé le texte à des «collabos qui ont soutenu les nazis».

4 La course d'école du Conseil fédéral

Comme le veut la coutume, au lendemain de sa dernière séance, avant la pause estivale, le Conseil fédéral effectue jeudi sa «course d'école» annuelle dans le canton du chef ou de la cheffe de l'Etat. Cette année, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter va emmener ses collègues du gouvernement du côté de St-Gall, la traditionnelle rencontre avec la population devant se dérouler lors d'un apéritif à Rapperswill-Jona (SG).

5 A Fribourg, l’art prend racine

La 42e édition du Festival Belluard Bollwerk démarre jeudi à Fribourg. Jusqu'au 5 juillet, elle est dédiée au sol, à la terre, au territoire et au sous-sol, avec 34 projets d'artistes suisses et internationaux, dont une dizaine de créations. Les spectacles se tiendront notamment à la forteresse du Belluard.