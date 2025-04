La FINMA critique fortement l'ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler dans le scandale de la banque genevoise Reyl. Photo: keystone-sda.ch

Que peut bien nous réserver l'actualité suisse ce mercredi? Pour y répondre, Blick avec l'aide de l'ATS, propose un tour d'horizon des infos à ne pas manquer ce 9 avril. On y va:

1 Ruth Metzler visée par la FINMA

L’autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) a découvert chez la banque Reyl de «nombreuses faiblesses» et une «appétence au risque très élevée» en matière de blanchiment d’argent, révèlent mercredi «24 heures» et la «Tribune de Genève», sur la base d'une enquête internationale. Et d'évoquer des millions de la mafia, de Russes politiquement exposés ou d’autocrates d’Asie centrale. Les critiques de la FINMA concernent directement l'ex-conseillère fédérale Ruth Metzler, selon les journaux. En tant qu’administratrice, sa mission était de superviser la banque et d’écarter les clients problématiques: à partir de 2021, elle a siégé dans un comité qui était responsable de la bonne gouvernance au sein de l’établissement. Contactée par Tamedia, Ruth Metzler explique être tenue par ses «engagements de confidentialité» avec Reyl.

2 Malaise entre Valérie Dittli, le Centre et le PLR

La conseillère d'Etat Valérie Dittli (Le Centre) doit 20'000 francs à l’Alliance vaudoise depuis trois ans, écrit mercredi «Le Temps». L'intéressée répond que cela devrait se régler entre le Partie libéral-radical (PLR) et Le Centre, mais ce dernier ne s’estime lié par aucun document. Lorsqu'en mars 2022, l’Alliance vaudoise (PLR, UDC, Le Centre) est sortie largement en tête du premier tour de l’élection au Conseil d’Etat, les équipes de campagne ont demandé, par un accord oral, aux candidats de mettre de l’argent de leur poche. La PLR Christelle Luisier, déjà élue, et l'UDC Michaël Buffat ont participé à «cet effort de guerre». Mais pas Valérie Dittli, qui n'a toujours pas réglé la somme, selon la présidente du PLR Vaud Florence Bettschart-Narbel, citée par le quotidien.

3 Nicole Burth candidate au poste de CEO de La Poste

Nicole Burth, membre de la direction du groupe La Poste, a fait part de son intérêt pour le poste de CEO, affirment mercredi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et le «St. Galler Tagblatt». Interrogée à ce sujet, la Poste n'a pas souhaité s'exprimer. Mme Burth est responsable des activités numériques du groupe, qui ont fait l'objet de critiques en raison d'acquisitions controversées, selon CH Media. Sur le plan financier, le secteur des services numériques n'a pas porté ses fruits. Si le chiffre d'affaires a bondi et le personnel a été renforcé, il reste «un micro-secteur», selon les journaux, alors que la responsable décrit dans son rapport annuel la mise en place du secteur au sein du groupe comme un succès.

4 Droit de recours accordé à une association opaque

L'association Paysage Libre Suisse (PLCH), connue pour son opposition aux projets éoliens, bénéficie depuis décembre dernier d’un droit de recours - octroyé par l'Office fédéral de l'environnement - en tant qu’organisation active dans la protection de l’environnement, de la nature et/ou du paysage malgré son manque de transparence, rapporte mercredi «Le Temps». Car, contrairement à WWF ou ProNatura, PLCH refuse tout accès à ses comptes, brandissant le «secret des affaires» – en principe utilisé par les entités commerciales. Toute organisation souhaitant disposer d’un droit de recours en matière d’environnement est tenue de fournir à la Confédération les comptes des dix dernières années. Rien dans l’ordonnance n’exige qu’ils soient publiés, même si, dans la pratique, la plupart des associations le font volontairement.

5 Le Conseil fédéral à Neuchâtel

Le Conseil fédéral se déplace ce mercredi à Neuchâtel pour tenir une séance extra muros. C’est la première fois qu'il vient dans le canton de Neuchâtel pour une telle occasion. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a choisi cette année de réunir le Conseil fédéral à Neuchâtel, une ville où elle a étudié. La séance se tiendra au Château de Neuchâtel, siège des autorités cantonales. A son issue, le Conseil fédéral rencontrera vers 12h30 la population autour d’un apéritif, accompagné par le Conseil d’Etat et le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel.