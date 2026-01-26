DE
FR

Ravage de la moule quagga
Les Genevois pourront se confronter à la désertification dans le Léman

La moule quagga étouffe la végétation du Léman, essentiels aux écosystèmes et à la qualité de l’eau. A Genève, des animations gratuites viseront dimanche à sensibiliser le public à cette désertification.
1/2
La moule quagga étouffe la végétation du Léman.
Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

La moule quagga étouffe les plantes lacustres du Léman. Dimanche, des animations gratuites permettront aux Genevois d'explorer dans plusieurs sites les défis liés à cette désertification subaquatique pour la Journée mondiale des zones humides.

Les herbiers lacustres fonctionnent comme habitat, refuge, site de reproduction ou encore nourriture pour les poissons et les oiseaux, explique le Département du territoire (DT). Mais ils ont également un rôle important pour l'être humain puisque 50% de l'oxygène que celui-ci respire vient des végétaux aquatiques.

Un quart des herbiers a disparu

Ils limitent la propagation de microalgues et contribuent à la qualité des eaux, ajoute le DT. Or Genève accueille une bonne partie des herbiers du Léman. Selon une étude de 2024, un quart d'entre eux a disparu en huit ans.

La moule quagga est transportée par les bateaux et investit tout le fond du lac. Les badauds pourront alterner entre balades et stands sur les plantes aquatiques, les canards ou les écosystèmes en surface. Des ornithologues offriront eux un safari photo.

