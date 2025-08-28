DE
FR

Le Tribunal fédéral rejette son recours
L'islamologue Tariq Ramadan définitivement reconnu coupable de viol

Le recours de l'islamologue contre sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle n'a pas abouti. Le Tribunal fédéral a communiqué jeudi aux parties concernées qu'il confirmait la décision de la Cour de justice genevoise, indique la RTS.
Publié: il y a 40 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
Partager
Écouter
Tariq Ramadan est définitivement condamné par la justice suisse, coupable de viol et contrainte sexuelle.
Photo: AFP
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

La justice suisse a pris sa décision définitive. Dans la nuit du 28 au 29 octobre 2008, dans un hôtel genevois, Tariq Ramadan s'est rendu coupable de viol. Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours du célèbre islamologue, informe la RTS ce jeudi 28 août.

A lire aussi
Les Frères musulmans sont-ils plus forts que la République?
Macron calme le jeu
Les Frères musulmans sont-ils plus forts que la République?
Tariq Ramadan sera jugé en mars 2026 à Paris
Viols sur trois femmes
Tariq Ramadan sera jugé en mars 2026 à Paris

«Les griefs formulés par le recourant ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêt genevois reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou sur un état de fait insoutenable», conclut la 1ère Cour de droit pénal. Aucun élément ne met en évidence une violation de la présomption d'innocence.

La décision a été communiquée aux deux parties et confirme la condamnation pour viol et contraintes sexuelles prononcée dans un premier temps par la Cour de justice genevoise. En première instance, Tariq Ramadan s'était vu acquitté. Puis en seconde instance, il avait été condamné à trois ans de prison, dont un ferme. 


Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus