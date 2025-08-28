Dernière mise à jour: il y a 15 minutes

Publié: il y a 40 minutes

Le recours de l'islamologue contre sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle n'a pas abouti. Le Tribunal fédéral a communiqué jeudi aux parties concernées qu'il confirmait la décision de la Cour de justice genevoise, indique la RTS.

Tariq Ramadan est définitivement condamné par la justice suisse, coupable de viol et contrainte sexuelle. Photo: AFP

Léo Michoud Journaliste Blick

La justice suisse a pris sa décision définitive. Dans la nuit du 28 au 29 octobre 2008, dans un hôtel genevois, Tariq Ramadan s'est rendu coupable de viol. Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours du célèbre islamologue, informe la RTS ce jeudi 28 août.

«Les griefs formulés par le recourant ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêt genevois reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou sur un état de fait insoutenable», conclut la 1ère Cour de droit pénal. Aucun élément ne met en évidence une violation de la présomption d'innocence.

La décision a été communiquée aux deux parties et confirme la condamnation pour viol et contraintes sexuelles prononcée dans un premier temps par la Cour de justice genevoise. En première instance, Tariq Ramadan s'était vu acquitté. Puis en seconde instance, il avait été condamné à trois ans de prison, dont un ferme.



