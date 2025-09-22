Une nouvelle ère s'ouvre pour les médias francophones de l'Arc jurassien. Gassmann Media se retire au profit de Jura Media SA, qui s'associe à BNJ pour diriger RJB et le Journal du Jura, promettant de préserver leur identité tout en accélérant le numérique.

Gassmann Media se sépare de RJB et du Journal du Jura

Chaque média conservera son identité régionale, sa ligne éditoriale et son indépendance. Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Gassmann Media cède sa participation dans RJB et dans le Journal du Jura. La nouvelle société Jura Media SA (JMSA), composée de la société Pressor SA ainsi que deux institutions de droit public Gilos et F.I.E.R., devient copropriétaire du quotidien et de la radio.

La société JMSA copilotera donc Le Journal du Jura (JdJ), à Bienne, et la radio RJB (Radio Jura bernois), avec le groupe BNJ Media Holding (BNJ), ont indiqué lundi les partenaires. L'ambition de ceux-ci vise à «faire grandir le journal en garantissant une édition papier de qualité, tout en accélérant le développement numérique».

La décision de Gassmann Media, éditeur du Bieler Tagblatt, quotidien de langue allemande de la cité seelandaise, de céder sa participation à une société de l’Arc jurassien implique en conséquence de poursuivre une «logique de rapprochement des médias francophones dans les régions du Jura bernois et de Bienne».

Chaque média conservera son identité régionale, sa ligne éditoriale et son indépendance. «Les médias locaux sont le pilier de notre démocratie directe. Nous sommes heureux de contribuer à une initiative qui vise à défendre un journalisme indépendant et de qualité», explique Sébastien Voisard, administrateur de JMSA.

Ce dernier, cité dans le communiqué, est également l'éditeur du Quotidien jurassien, à Delémont. L'opération entend encore «renforcer le lien de confiance avec le public du Journal du Jura et de la radio RJB. La collaboration entre le JdJ et Gassmann Media sera poursuivie en outre dans le domaine commercial.

Une collaboration qui sera également maintenue sur le plan rédactionnel. Le Bieler Tagblatt et le JdJ continueront ainsi à partager leurs contenus journalistiques, «dans l’intérêt de leurs lectorats respectifs». Par ailleurs, le site principal de la rédaction sera maintenu au Communication Center, à Bienne.

Les bureaux de Tavannes (BE), qui accueillent déjà une partie de la rédaction du JdJ et de RJB, resteront pour leur part les «points d’ancrage» dans la région de Grand Chasseral, assurent les partenaires. Ces derniers affirment encore pouvoir garantir l'emploi de «toutes les personnes engagées».

L'opération permet à Gassmann Media de se concentrer sur son offre dans la région de Bienne, du Seeland et du canton de Berne. Outre le Bieler Tagblatt, le groupe Gassmann possède les médias Canal 3, TeleBielingue et la plate-forme ajour.ch. Il est contrôlé à parts égales par les entrepreneurs Fredy Bayard et Stefan Niedermaier.

En février 2023, pour mémoire, le paysage médiatique du Jura bernois et de Bienne avait déjà connu une première petite révolution. Gassmann et BNJ avaient alors unis leurs forces pour «pérenniser des médias de proximité et de qualité» dans la région francophone du canton de Berne, avaient-ils expliqué.

L'annonce impliquait une «collaboration étroite» entre RJB et Canal 3, la radio locale biennoise dont le programme en français avait dans la foulée fusionné avec RJB, ainsi qu'avec le Journal du Jura. Le groupe BNJ, détenu par la famille Steulet, gère aussi de son côté notamment les radios de l'Arc jurassien RTN, RFJ et GRRIF.