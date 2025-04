Le Grand Conseil genevois a voté une résolution pour sauvegarder la Genève internationale. Face aux défis du multilatéralisme, il demande à l'Assemblée fédérale de réaffirmer son soutien et de développer une stratégie pour promouvoir les organisations internationales.

Le Grand Conseil genevois a voté quasi à l'unanimité une résolution pour sauvegarder la Genève internationale. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Le rôle et les valeurs de la Genève internationale doivent être sauvegardés. Exerçant son droit d'initiative cantonale, le Grand Conseil genevois a voté jeudi une résolution qui demande à l'Assemblée fédérale de réaffirmer son soutien à la Genève internationale comme lieu de négociation et de coopération.

La résolution a été acceptée par 84 voix contre 2 (UDC). Alors que le multilatéralisme est mis à mal par les annonces de la nouvelle administration américaine, il est important de conserver un lieu d’échanges, de dialogue et de sauvegarde de la paix.

«Universelle, pertinente et efficace»

La résolution élaborée en commission demande aussi à Berne de développer une stratégie visant à promouvoir les compétences et l’impact des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales prépondérantes pour la Suisse. «Il faut se battre pour conserver ces entités dans notre pays», a insisté Nathalie Fontanet, présidente du Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil a aussi accepté dans la foulée une motion qui demande au Conseil d’Etat de présenter une stratégie ainsi qu’un plan d’action garantissant les conditions cadre nécessaires au maintien à long terme d’une Genève internationale «universelle, pertinente et efficace».

Le parlement genevois avait aussi voté en février dernier une aide d'urgence de 10 millions de francs aux ONG. Il s'agissait d'une réponse immédiate à l'arrêt de nombreux financements décidés par Donald Trump et qui se répercute durement sur les activités de la Genève internationale, avec des centaines d'emplois concernés.