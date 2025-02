L'e-cop François alerte Une arnaque à la fausse amende vise les automobilistes genevois et vaudois

Automobilistes romands, faites gaffe! Une nouvelle arnaque a débarqué sur les e-mails des conducteurs genevois et vaudois. Des malfrats se font passer pour les autorités en charge des contraventions et vous demandent de payer votre amende le plus vite possible.