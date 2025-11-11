DE
Etude du budget 2026
En Valais, les députés ouvrent un budget rouge sans réserves

Les députés du Grand Conseil valaisan ont entamé mardi l'étude du budget 2026 de l'Etat du Valais par la traditionnelle entrée en matière. Celui-ci serait déficitaire sans l'utilisation de réserves.
La conseillère d'Etat Franziska Biner a dû puiser dans les réserves pour présenter un budget légèrement bénéficiaire (photo d'archives).
Photo: CYRIL ZINGARO
Mardi, le Grand Conseil valaisan a ouvert l’examen du budget 2026 par l’entrée en matière. Sans ponctionner les réserves, les comptes seraient déficitaires. Le budget 2026 présente un excédent de recettes de 0,1 million de francs et de financement de 0,5 million de francs. Ce budget découle, notamment, de l'utilisation de fonds et de réserves pour 126,5 millions de francs.

Le volume des recettes pour la période 2025-2028 des impôts sur les personnes physiques et morales et sur les gains immobiliers a été réévalué pour ce budget 2026 (+98 millions). Le niveau des investissements se monte à 529 millions de francs brut. Ce budget tient compte d’un versement de 54 millions de francs de la part de la BNS et d'une indexation des salaires des enseignants, des fonctionnaires de l’Etat et du personnel des institutions paraétatiques de 0,6%.

Le vote final sur le budget est prévu en décembre. Plusieurs groupes vont déposer des amendements.

