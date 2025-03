La trêve à Gaza reste fragile. Photo: Anadolu via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

La prochaine Conférence internationale de Genève sur la situation des civils dans les territoires palestiniens occupés par Israël aura lieu le 7 mars. Quatrième du genre, elle fait suite à celle de 2014, qui avait rassemblé quelque 125 Etats.

«Nous pouvons vous informer qu'une conférence de Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève se tiendra à Genève le 7 mars 2025. La Suisse a invité les 196 Etats parties à la Convention de Genève à participer à la conférence», a écrit samedi le DFAE à Keystone-ATS, confirmant la date annoncée par d'autres médias.

La Suisse avait été mandatée le 18 septembre dernier par l'Assemblée générale de l'ONU (AGNU) pour organiser cette conférence et évoquer la protection de la population civile «dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est» sur la base de la 4e Convention de Genève. La Confédération est dépositaire des Conventions de Genève qui définissent les lois de la guerre et du droit humanitaire. Elle a déjà organisé des conférences similaires en 1999, 2001 et 2014.

Réaffirmer le droit

Les participants sont les représentants permanents des Hautes Parties contractantes basés à Genève. Selon des sources concordantes, la réunion devrait durer environ deux heures, pour des discussions d'ordre technique, au niveau des ambassadeurs, devant permettre de finaliser une déclaration de réaffirmation du droit international humanitaire (DIH).

«Une Conférence de Hautes Parties contractantes ne peut pas prendre de décisions contraignantes mais réaffirmer les règles du droit international humanitaire», avait précisé le DFAE en novembre dernier.

Vendredi, la ministre déléguée aux affaires étrangères de l'Autorité palestinienne Varsen Aghabekian a indiqué «se réjouir» de la Conférence de Genève. «Nous attendons des Etats qu'ils se conforment à leurs obligations», a-t-elle dit. Elle a par ailleurs demandé au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) d'insister pour voir les détenus palestiniens en Israël.

Depuis le vote de l'Assemblée générale des Nations unies et après 15 mois de guerre intensive, un cessez-le-feu a été instauré dans la bande de Gaza en janvier. Il a notamment permis d'échanger des otages israéliens contre des prisonniers palestiniens et de faire entrer l'aide humanitaire pour subvenir aux besoins de la population. En revanche, en Cisjordanie occupée, la violence a fortement augmenté, les colons israéliens multipliant les attaques contre la population. Israël occupe cette région depuis 1967.