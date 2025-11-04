DE
Manifestation à Lausanne
Pierre-Yves Maillard apporte son soutien aux maçons

À Lausanne, 7000 maçons romands ont manifesté contre la détérioration de leurs conditions de travail. Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse, a soutenu leurs revendications, dénonçant les propositions patronales jugées inacceptables.
Publié: il y a 29 minutes
Écouter
Pierre-Yves Maillard soutient les manifestations des maçons romands.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Après une première mobilisation lundi, 7000 maçons de Suisse romande, selon Unia, ont protesté mardi à Lausanne contre la détérioration de leurs conditions de travail. Le président de l'Union syndicale suisse Pierre-Yves Maillard est venu soutenir leurs revendications.

Sous une tente à Ouchy, où de nombreux maçons ont montré leur forte détermination à coups de tambours, sifflets et sirènes, Pierre-Yves Maillard a exprimé son respect pour leur travail. Il a dénoncé les conditions de travail que les patrons veulent leur imposer à travers une convention de travail revue à la baisse.

«C'est inacceptable»

«Il est anormal de se battre pour avoir une vie de famille. Payer le temps de déplacement, c'est élémentaire. Alors que vos horaires sont très lourds, ils osent vous demander de travailler le samedi et supprimer des suppléments salariaux. C'est inacceptable», a-t-il lancé.

«Cette situation est révélatrice de la nouvelle attitude des milieux patronaux en Suisse. Alors que les marges sont là, «des employeurs demandent aux travailleurs de reculer», a-t-il déploré.

