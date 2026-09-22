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Des travaux jusqu'au 18 décembre
A la gare de Lausanne, le passage souterrain du m2 sera fermé pendant plusieurs mois

Le passage souterrain qu'empruntent des milliers de pendulaires pour rejoindre le m2, à la gare de Lausanne, sera fermé jusqu'au 18 décembre, annoncent les CFF. Cette modification est due à la construction du nouveau sous-sol de la place de la Gare.
Publié: il y a 59 minutes
Le passage souterrain menant de la gare de Lausanne au métro m2 sera fermé du 25 septembre à 21h au 18 décembre 2026.
Photo: Shutterstock

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Dès vendredi 25 septembre à 21h, le passage piéton souterrain de la gare de Lausanne vers le M2 sera fermé jusqu’au 18 décembre 2026 en raison de la construction du nouveau sous-sol de la place de la Gare.
  • Des flux seront balisés, du personnel des tl guidera les voyageurs aux heures de pointe, un escalier provisoire fluidifiera l’accès au métro et l’ascenseur du quai 1 restera disponible pour les personnes à mobilité réduite.
  • Ces travaux s’inscrivent dans la modernisation de la gare, déjà dotée de 619 millions de francs sur 1,7 milliard, avec un sous-sol attendu en 2034 et une fin de chantier prévue en 2037.
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Dès le vendredi 25 septembre à 21h, il ne sera plus possible d'emprunter le chemin piéton qui passe sous la gare de Lausanne pour se faufiler en vitesse jusqu'aux rames du M2. Ainsi que l'annoncent les CFF dans un communiqué, la construction du nouveau sous-sol de la place de la Gare va empêcher, durant trois mois, l'accès à ce passage souterrain que sillonnent chaque jour des milliers de pendulaires pressés. Les travaux devraient s'étendre jusqu'au 18 décembre 2026, date à laquelle le passage devrait à nouveau être ouvert.

Du personnel présent pour guider les voyageurs

Pour gérer cette perturbation, les CFF ont prévu «un dispositif de gestion des flux et d'information voyageurs», avec une «signalétique spécifique», tandis que des membres du personnel des Transports lausannois (tl) seront également présents aux heures de pointe. L'entrée du métro, que tous les usagers devront désormais rejoindre par le même accès, sera fluidifiée au maximum par un escalier provisoire. «L’accès à l’est de la gare CFF pour les personnes à mobilité réduite reste possible par l’ascenseur du quai 1 durant les travaux», rassurent les CFF.

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Pour rappel, les importants travaux que subit actuellement la gare de Lausanne ont déjà exigé l'investissement de 619 millions de francs, sur un budget total de 1,7 milliard. Le nouveau sous-sol pourrait être complètement terminé en 2034, tandis que les travaux de modernisation de la gare complète devraient s'achever en 2037.

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