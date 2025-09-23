Lausanne a inauguré des bancs aux couleurs arc-en-ciel et trans mardi, dans le cadre de sa politique LGBTIQ+. L'événement a été marqué par des protestations contre le pinkwashing et Pierre-Antoine Hildbrand, municipal PLR en charge de la police, a été enfariné.

Les militants estiment que le municipal en charge de la police lausannoise, Pierre-Antoine Hildbrand, fait une récupération politique du mouvement queer, au vu des événements récents d'homophobie et de racisme au sein des forces de l'ordre. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La ville de Lausanne a inauguré mardi 11 bancs aux couleurs arc-en-ciel et trans, dans le cadre de sa politique LGBTIQ+. Cette cérémonie, sous forme de déambulation, a toutefois été marquée par la présence d'opposants dénonçant une récupération du mouvement queer, ou «pinkwashing», de la part des autorités municipales.

L'événement a démarré en fin d'après-midi sur la place Aloïse-Corbaz où un premier banc aux couleurs arc-en-ciel a été inauguré en présence des conseillers municipaux Natacha Litzistorf, directrice du logement, de l'environnement et de l'architecture, ainsi que Pierre-Antoine Hildbrand, en charge de la sécurité et de l'économie.

Récupération du mouvement queer

Une banderole proclamant «Des droits, pas des bancs», ainsi qu'une pancarte «Non au Pinkwashing» attendaient cependant les autorités, a constaté un photographe de Keystone-ATS. Une dizaine d'opposants d'un comité LGBTIQ+, prenant part à la déambulation, ont distribué des tracts pour s'expliquer.

«Pierre-Antoine Hildbrand est entre autres (...) en charge de la police lausannoise. (...) Cette même police qui se marre en s'envoyant des messages racistes, sexistes, antisémites, sexistes, homophobes (...)», pouvait-on y lire. «Les forces de l'ordre et leurs autorités supérieures ne seront jamais alliées des mouvements queers. (...) Sous la peinture arc-en-ciel, il y a la couleur de votre culpabilité», concluaient les opposants.

Enfarinage

A noter encore qu'alors que l'assemblée marchait en direction de la place de l'Europe pour inaugurer un deuxième bac, deux cyclistes ont soudain fait irruption et jeté de la farine sur Pierre-Antoine Hildbrand. «Comme élu on doit être ouvert au débat, même dur, mais collectivement nous ne pouvons pas accepter des agressions contraires à nos valeurs démocratiques», a réagi l'élu PLR après coup auprès de Keystone-ATS. La cérémonie s'est terminée au parc de Montbenon où un troisième banc a été inauguré.