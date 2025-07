Un front froid va mettre fin à la canicule pour un bon moment

La tendance orageuse va persister ce mercredi, bien que les orages devraient se manifester de manière plus discrète, indique MétéoSuisse. En effet, un thalweg thermique d'altitude tend à se dissiper, rendant plus difficile le déclenchement des orages. Le niveau de flottabilité nécessaire pour les développer sera moins facilement atteint, et les orages auront plus de mal à se propager en plaine. Toutefois, ces phénomènes resteront présents, principalement en montagne, en fin d’après-midi et en soirée, avec des débordements localisés possibles en plaine.

Mais jeudi, l’activité orageuse pourrait se renforcer, notamment sur le nord du pays, à l'approche d’un front froid. Cependant, l’incertitude persiste concernant la dynamique et le timing de cet événement. Le passage du front froid vendredi, suivi d’un second front dimanche, apportera un air plus frais – plus qu'attendu, permettant aux températures de commencer à baisser. Cet air plus frais devrait d'ailleurs persister jusqu’au jeudi 10 juillet, au moins.