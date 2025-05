Une conférence de presse est prévue à 18h sur le site d'Uni Mail à Genève. Photo: keystone-sda.ch

Etienne Daman Journaliste Blick

Le mouvement étudiant de soutien à la Palestine reprend son occupation à l'Université de Genève (UNIGE). Ce mercredi, la Coordination Etudiante pour la Palestine de l’Université de Genève (CEP-UNIGE) a investi le hall d’Uni Mail en milieu, installant tables, chaises et banderoles pour une nouvelle occupation dont la durée n'a, pour le moment, pas été précisée.

L'association CEP-UNIGE a partagé des images de la mobilisation sur sa page Instagram. Photo: CEP-UNIGE (Instagram)

Des images partagées par le mouvement sur les réseaux sociaux montrent des drapeaux palestiniens visibles à tous les étages du bâtiment, accompagnés de slogans tels que «Free Palestine», « Stop genocide» ou «UniGE complice». Une conférence de presse est prévue à 18h sur place.

L'Université se contente d'observer

La CEP-UNIGE réclame la suspension immédiate des collaborations de l’université avec deux institutions israéliennes – l’Université Hébraïque de Jérusalem et l’Université de Tel Aviv – qu’elle accuse de participation active au «génocide, à l’apartheid et à la colonisation» en Palestine. Elle demande également à l’UNIGE de prendre publiquement position en faveur d’une rupture des partenariats entre Swissuniversities et les institutions israéliennes impliquées. Un courrier en ce sens a été adressé au rectorat.

Cette action s’inscrit dans la continuité de plusieurs manifestations propalestiniennes organisées à l’UNIGE depuis le début du conflit à Gaza. En mai 2024, le hall d'Uni Mail avait déjà été occupé durant plusieurs jours. Contacté par Watson, le service de communication de l’Université confirme l’occupation et se contente, pour l'heure, d’observer la situation.