Les sept membres du Conseil communal des Bois (JU) ont démissionné, laissant la commune sans exécutif. Un audit avait révélé des dysfonctionnements graves et un climat de travail toxique, entraînant une perte de confiance générale.

La commune jurassienne des Bois se retrouve sans exécutif

La commune jurassienne des Bois se retrouve sans exécutif

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Les sept membres du Conseil communal des Bois (JU) ont démissionné, le dernier ayant quitté son poste le 21 septembre. Cette vague de démissions intervient après un audit en août révélant des dysfonctionnements graves et un climat toxique au sein de la commune franc-montagnarde.

L'absence de quorum empêche l'exécutif de prendre des décisions cruciales, notamment sur les permis de construire ou les paiements. Le Délégué jurassien aux affaires communales espère qu'un nouvel exécutif sera formé avant le 26 septembre.

Six conseillers et un maire doivent être élus, avec un délai de candidature pour la mairie fixé au 5 octobre. Une votation, si nécessaire, est prévue le 29 novembre pour restaurer le fonctionnement communal.

ATS Agence télégraphique suisse

Les sept membres du Conseil communal des Bois (JU) ont démissionné, le dernier ayant jeté l'éponge lundi matin, selon une information de la RTS. Depuis plusieurs jours, l'exécutif communal ne pouvait plus prendre de décision car le quorum n'était plus réuni. Un audit avait critiqué le fonctionnement de la commune et la confiance semblait rompue.

L'audit externe, dont les résultats ont été rendus publics au mois d'août, avait révélé de graves dysfonctionnements au sein de la commune franc-montagnarde, notamment un manque de pilotage, des décisions jugées arbitraires, un climat de travail toxique et des signalements de mobbing. Le Conseil général a voté en début de semaine dernière une résolution - non contraignante - demandant aux membres du Conseil communal de rendre leur tablier.

La quatrième des sept démissions, intervenue le 15 septembre, a poussé le canton à intervenir. En effet, le quorum de quatre conseillers minimum n'était plus atteint. L'exécutif pouvait encore gérer les affaires courantes, mais n'avait plus le droit de prendre de décisions.

«Ils n'étaient plus soutenus»

Le Délégué jurassien aux affaires communales Christophe Riat a rencontré jeudi les trois membres restants au Conseil communal, le Bureau du Conseil général et le groupe interpartis. Il leur a rappelé les prescriptions légales et proposé des pistes pour débloquer la situation. Un membre de l'exécutif a jeté l'éponge durant la séance et les deux derniers ont suivi entre vendredi et lundi matin.

«Les membres du Conseil communal ont compris qu'ils n'étaient plus soutenus», explique Christophe Riat, contacté par Keystone-ATS. Il n'avait pas encore reçu confirmation formelle, lundi après-midi, de la démission du dernier conseiller communal en poste, celle-ci devant d'abord être présentée au secrétariat communal. Ce dernier, également contacté, n'a pas répondu dans l'immédiat.

Quoi qu'il en soit, une partie de la vie de la commune est temporairement bloquée, même si certaines décisions - celles qui ne passent pas par le Conseil communal - peuvent encore être prises. Sans exécutif, impossible d'organiser un bureau de vote, d'engager des paiements ou encore de se prononcer sur les permis de construire.

Nouvel exécutif avant la fin de la semaine?

Les partis doivent désormais trouver des candidats pour former un nouveau Conseil communal. Il faut six conseillers au total, sachant que le maire sera élu par le peuple.

L'exécutif étant élu à la proportionnelle, les différents partis devront présenter le bon nombre de candidats en respectant la répartition des sièges, définie lors des dernières élections communales. Christophe Riat salue leur travail et espère une entrée en fonction du nouvel exécutif cette semaine encore.

Pour la mairie, le délai de candidatures court jusqu'au 5 octobre. Si une votation doit avoir lieu, elle se tiendra le 29 novembre.

«La confiance ne se décrète pas»

Le nouveau Conseil communal devra rapidement prendre les mesures nécessaires à la suite de l'audit. Il s'agira notamment de régler les problèmes relationnels qui ont été relevés entre l'exécutif et le personnel communal. Le fait qu'une nouvelle équipe soit en place pourrait aider à retrouver confiance, selon Christophe Riat. «J'ai recommandé de mettre en place un organigramme plus précis. Il serait bien également de séparer l'organisationnel du stratégique», poursuit-il.