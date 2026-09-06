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Boris Cyrulnik comme invité
La CECAR fête ses dix ans d'existence

La CECAR célèbre ses 10 ans le 15 septembre à Lausanne avec conférences, exposition et une table ronde en présence de Boris Cyrulnik sur les abus de pouvoir et la résilience.
Publié: 06.09.2026 à 12:15 heures
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Dernière mise à jour: 06.09.2026 à 14:56 heures
La CECAR a été créée en 2016 pour accompagner les victimes d'abus sexuels prescrits commis au sein de l'Eglise catholique suisse.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

La Commission d'écoute, de conciliation, d'arbitrage et de réparation (CECAR) fête ses dix ans. Pour marquer cet anniversaire, elle met sur pied une série de conférences et publie un recueil de photos et de textes réalisés par les personnes accueillies à la CECAR, qui feront aussi l'objet d'une exposition.

Une table ronde accompagnera la série de conférences, toutes prévues le 15 septembre au stade de la Tuilière à Lausanne, en présence du neuropsychiatre et écrivain Boris Cyrulnik. Intitulée «De l'emprise à la résilience: comprendre les abus de pouvoir et leurs impacts», elle évoquera des regards croisés sur l'engrenage des abus, les conséquences pour les personnes victimes et les chemins de reconstruction, indiquent les responsables de la commission dans un communiqué.

Organe indépendant et neutre, la CECAR a été créée en 2016 sur la base d'un accord signé en 2015 pour accompagner les victimes d'abus sexuels prescrits commis au sein de l'Eglise catholique suisse. La commission est active uniquement en Suisse romande. Elle est présidée par l'ancienne conseillère d'Etat et ancienne conseillère nationale neuchâteloise Sylvie Perrinjaquet.

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