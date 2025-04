1/2 La police cantonale vaudoise alerte contre une vague de fausses factures des impôts. (Image prétexte) Photo: KEYSTONE

Dimitri Faravel Journaliste Blick

En cette saison du paiement des impôts, de fausses factures se sont glissées dans de nombreuses boîtes aux lettres du canton de Vaud. De prime abord, elles semblent tout à fait crédibles, reproduisant avec précision la typographie de l'Administration cantonale vaudoise des impôts.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pire: si l'on regarde la section paiement, on constate que l'IBAN est bien de celui du département des finances. Certaines de ces factures factices demandent au destinataire de payer 5400 francs, peut-on voir sur une vidéo de eCop François publiée ce mardi 8 avril.

Le diable se cache dans les détails

Sur Instagram et TikTok, le policier François Nanchen met en garde contre cette arnaque perverse. Si les coordonnées bancaires sont correctes, le QR code a, lui, été trafiqué. «Si je le scanne dans mon application de e-banking, je constate que le destinataire n'est pas du tout le département des finances du canton de Vaud»

Un autre détail peut vous mettre la puce à l'oreille: le numéro du contribuable indiqué sur la lettre ne correspond pas au vôtre. Mais soyons honnête: qui parmi nous prend le temps de vérifier scrupuleusement toutes ces informations lorsque vient le moment de payer ses impôts?

L’eCop François insiste: «Si on est en retard avec ses impôts, si on est stressé, si on scanne cette facture à la va-vite, on pourrait bien se faire piéger.» Au terme de sa vidéo, le policier précise qu'il ne faut surtout pas hésiter à contacter l'Administration cantonale vaudoise des impôts en cas de doute.