Cinq jeunes interpellés après un cambriolage en Valais

Trois mineurs et deux jeunes adultes ont été arrêtés mardi soir après un cambriolage dans un kiosque à Grône (VS). La police a récupéré tout le butin et les suspects ont été placés en détention. Une enquête est en cours.

(Image prétexte) Photo: Police cantonale valaisanne

ATS Agence télégraphique suisse

Trois mineurs et deux jeunes adultes ont été arrêtés dans la soirée de mardi dernier à la suite d'un vol par effraction commis dans un kiosque de Grône (VS), a indiqué vendredi la police cantonale. La totalité du butin a été récupérée. Le Tribunal des mineurs et le Ministère public ont ouvert des instructions.

Le cambriolage s'est déroulé peu après 23h dans le village. Les auteurs ont brisé la vitre et se sont emparés de divers articles avant de prendre la fuite, précise la police valaisanne dans un communiqué. Alerté par une tierce personne, témoin des faits, les patrouilles de police sont parvenues à localiser le véhicule entre Bramois et Sion.

Trois adolescents de 15 et 16 ans accompagnés de deux jeunes adultes de 20 et 21 ans ont été appréhendés. Lors de la fouille du véhicule, la totalité du butin a été découverte, toujours selon la police. A la suite de leur arrestation, les trois mineurs, tous ressortissants étrangers, ont été placés au centre éducatif fermé de Pramont, tandis que les deux majeurs, un ressortissant étranger et un Suisse, ont été écroués à la prison des Iles à Sion.