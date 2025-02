Affaire Hinduja: le recours de la belle–fille rejeté pour pinaillage

Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de récusation de deux interprètes dans l'affaire Hinduja à Genève. Photo: KEYSTONE

Le Tribunal fédéral rejette la demande de récusation de deux interprètes qui étaient intervenues durant le procès de la famille Hinduja à Genève. La recourante – belle–fille du couple Hinduja – invoquait notamment un incident survenu devant le Tribunal correctionnel en juin 2024.

Durant les débats du 10 juin 2024, l'une des interprètes avait traduit «il y a beaucoup plus de travail ici» qu'en Inde, alors que le plaignant avait dit «il y a plus de travail ici». Saisie par la recourante, la Cour de justice du canton de Genève y avait vu une incompréhension plus qu'une erreur. Quand bien même il s'agirait d'une erreur, on ne pouvait y décerner de caractère délibéré.

Dans un arrêt publié vendredi, la 2e Cour de droit pénal estime que la belle-fille n'a pas suffisamment motivé sa contestation de la décision genevoise. Il en va de même pour la récusation de la seconde interprète. La recourante dénonçait le fait que celle-ci ait fonctionné comme interprète lors des audiences et des auditions ainsi que lors d'entretiens privés entre la plaignante et son avocat.

Le 21 juin 2024, le Tribunal correctionnel a condamné Prakash Hinduja et sa femme à quatre ans et demi de prison pour usure par métier. Leur belle-fille et leur fils ont écopé de quatre ans de prison. Toute la famille a fait appel de ce verdict devant la Cour de justice.