DE
FR

Faire preuve de prudence
Des obus découverts dans un jardin familial de Courrendlin

Trois obus, dont un de 40 kilos, ont été découverts dans le Jura. Le service de déminage de l'armée est intervenu, constatant que les engins étaient vides et inoffensifs. La police rappelle les précautions à prendre en cas de découverte similaire.
Publié: il y a 22 minutes
Partager
Écouter
La police rappelle le comportement à adopter lors de pareilles trouvailles.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Trois obus, dont un pesant plus de 40 kilos, ont été retrouvés récemment dans le jardin d’une maison familiale à Courrendlin (JU). Le service de déminage de l’armée est immédiatement intervenu pour les prendre en charge.

Après analyse, il s’est avéré que ces engins étaient vides et inoffensifs, a fait savoir lundi la Police cantonale jurassienne. La découverte insolite a mobilisé évidemment les autorités à Courrendlin, précise le communiqué. L'occasion aussi de rappeler ce qu'il convient de faire dans un tel cas.

Il peut arriver que, lors de la réaffectation d’un bâtiment ou en y faisant de l’ordre, des explosifs ou des obus soient découverts. Le mot d’ordre avec ces objets est la prudence, explique la police. Ces produits, souvent anciens, ont pu devenir particulièrement instables avec le temps et en fonction des conditions d’entreposage.

Garder son calme

Dans pareille situation, il s'agit de garder son calme, de ne pas toucher les produits, d'éloigner toute personne ou tout animal du lieu, d'éliminer toutes sources électromagnétiques telles que téléphone portable ou autres appareils électriques en fonction et de s'éloigner.

Ensuite, il faut en aviser au plus vite la police, puis écouter les recommandations de celle-ci jusqu'à son arrivée. Un policier se déplacera alors pour évaluer le contexte et décider de la procédure à suivre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus