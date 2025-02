La police vaudoise alerte contre l'utilisation illégale de routes interdites par les skieurs rentrant du Chablais. Face à l'augmentation de ce phénomène visant à éviter les embouteillages, des contrôles ciblés seront effectués et les contrevenants amendés.

La police vaudoise va mener des contrôles ciblés dans le Chablais contre les automobilistes irrespectueux. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La police vaudoise met en garde les automobilistes de retour d'un week-end de ski dans le Chablais contre l'irrespect de règles de la circulation. Elle dénonce un phénomène consistant à circuler sur des routes interdites à la circulation dans l'espoir d'échapper aux bouchons. La police cantonale effectuera des contrôles ciblés sur ces routes pour contrer cette tendance.

Les week-ends de ski provoquent une hausse très importante du nombre d'usagers qui se rendent dans les stations de sports d'hiver des alpes vaudoises et valaisannes, relève jeudi la police vaudoise dans un communiqué.

Des contrôles ciblés

Lors des retours, notamment les dimanches en fin d'après-midi, les bouchons qui se forment sur l'autoroute A9 dans le Chablais, incitent un nombre croissant d'automobilistes à quitter les grands axes et à emprunter les routes agricoles et les chemins vicinaux interdits à la circulation à l’exception des ayants droit, dans le but d'échapper aux ralentissements, constate la police.

«Afin de contrer ce phénomène en constante augmentation, la police effectuera des contrôles ciblés sur ces petites routes et amendera les contrevenants», avertit-elle. Pour éviter ces bouchons et les ralentissements, la police conseille aux usagers, dans la mesure du possible, d'anticiper ou de retarder leur retour des stations.