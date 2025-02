La recherche du plus beau domaine skiable de Suisse touche à sa fin. Vous avez encore quelques heures pour aider Blick à trouver les plus belles stations de ski Suisses. Soutenez vos stations préférées lors des Winter Awards Blick!

Déjà plus de 74'000 votes

1/5 La quatrième édition des Blick Winter Awards arrivent à leur terme. Votez pour votre station de ski préférée, il vous reste quelques heures! Photo: Dmitry Molchanov

Nikolina Pantic

La Suisse est un véritable paradis pour les amateurs de sports d'hiver. A titre d'exemple, le domaine skiable des Portes du Soleil, en Valais, compte à lui seul près de 600 kilomètres de pistes. Selon la plate-forme en ligne skiresort.ch, la Suisse offre au total près de 6000 kilomètres de pistes sur lesquelles les débutants et les professionnels peuvent s'éclater. Avec autant de possibilités, difficile d'élire un favori. C'est là qu'interviennent les Winter Awards Blick.

Pour la quatrième année consécutive, Blick se demande quelles sont les plus belles stations de ski en Suisse. La recherche touche à sa fin, mais vous avez encore la possibilité de voter pour vos stations préférées sur winterawards.ch, où plus de 74'000 personnes ont déjà voté.

Participez à la désignation du vainqueur

Les 67 destinations en lice sont réparties en quatre catégories: «Intimiste», «Ski & snowboard», «Loisirs & plaisir» et «Familiale». Deux prix spéciaux récompenseront le meilleur domaine skiable de Suisse et le meilleur de Suisse romande, attribués aux stations ayant reçu le plus de votes du public.

Getty Images Votez pour les plus belles stations de ski et gagnez des prix! Blick cherche les plus beaux domaines skiables de Suisse. Où trouve-t-on les meilleures pistes ou le snowpark le plus cool? Votez maintenant sur winterawards.ch pour vos favoris dans quatre catégories et gagnez avec un peu de chance de superbes prix. Getty Images Blick cherche les plus beaux domaines skiables de Suisse. Où trouve-t-on les meilleures pistes ou le snowpark le plus cool? Votez maintenant sur winterawards.ch pour vos favoris dans quatre catégories et gagnez avec un peu de chance de superbes prix. Votez maintenant!

Participer en vaut la peine

Soutenir vos domaines skiables favoris en vaut la peine. Avec un peu de chance, vous pourrez remporter de superbes prix, comme des billets pour les Championnats du monde de biathlon ou des places de concert de Snow Patrol.

Les tenants du titre peuvent-ils encore faire leurs preuves?

La saison dernière, les stations d'Arosa Lenzerheide, dans la catégorie «Famille», et Davos Klosters dans la catégorie «Loisirs et divertissement», avaient réussi à conserver leur position de leader. Goms, dans le Valais, avait même fait ses preuves pour la troisième fois consécutive dans la catégorie «ski de fond».

Les résultats seront dévoilés le 20 février 2025, lors de la cérémonie à Zurich. D'ici là, tout reste ouvert!