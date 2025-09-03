Avez-vous vu cette femme de 37 ans, disparue à Prilly?

Juliet, 37 ans, est portée disparue. Elle a été vue pour la dernière fois le 11 août à Prilly (VD).
Photo: police cantonale vaudoise
Léo MichoudJournaliste Blick
Cette trentenaire n'a plus donné de nouvelles depuis le lundi 11 août. «Vers 20h00, Juliet, une femme âgée de 37 ans, a quitté l’endroit où elle logeait, à Prilly», communique ce mercredi 3 septembre la police cantonale vaudoise.
Les recherches menées jusqu'à présent n'ont pas permis de la retrouver, c'est pourquoi un appel à témoins est lancé par les autorités. Son signalement est le suivant: une femme d'1m68, de corpulence mince, aux yeux bruns et aux longs cheveux bruns.
Toutes les personnes ayant remarqué cette femme ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au +41 21 343 15 10 ou avec le poste de police le plus proche.
