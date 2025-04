Après les tirs et l'incendie qui ont fait deux morts jeudi à Epagny (FR), la police a communiqué ce samedi matin que les deux personnes mortes retrouvées dans les décombres de la maison ont été identifiées. Il s'agit effectivement d'un féminicide.

1/2 Les deux personnes retrouvées mortes dans la maison calcinée à Epagny ont été identifiées. Photo: keystone-sda.ch

Après l'incendie mortel qui s’est déroulé dans une habitation à Epagny le jeudi 10 avril dernier, les deux personnes mortes retrouvées dans les décombres de la maison ont été identifiées. L’hypothèse d’un féminicide se confirme, a affirmé la police cantonale de Fribourg ce samedi matin 12 avril dans un communiqué.

Après identification des deux personnes retrouvées mortes dans la maison, la police cantonale confirme qu'il s'agissait d'un couple d'origine kosovare, à savoir d'une femme de 39 ans et son mari de 41 ans.

Hypothèse du féminicide confirmée

Selon les éléments mis en évidence ces dernières 48 heures, l’homme, armé d’un fusil, s’est rendu sur le lieu de travail de son épouse qui effectuait des ménages. Après avoir pénétré dans l’habitation en question, il a tiré à plusieurs reprises sur sa femme avant de retourner l’arme contre lui.

Quant aux causes de l’incendie, des investigations sont toujours en cours. A ce stade de l'enquête, la police privilégie l’hypothèse criminelle, sans toutefois exclure d’autres possibilités. Il est également confirmé que l’auteur présumé était un ex-employé de l’entreprise voisine, même si à priori cet aspect n’aurait aucun lien direct avec cette affaire.

Procédure pour violence domestique

Depuis l'annonce des événements, la situation du couple a fait l'objet de nombreuses rumeurs dans la région, poursuit la police cantonale de Fribourg. Le Procureur général a confirmé qu’une procédure pour violences domestiques était en cours depuis le mois de septembre 2024 et que l’homme avait effectué un séjour en détention du 18 septembre au 5 décembre 2024, avant d’être remis en liberté sous plusieurs conditions, dont une interdiction d’approche et de contact, un suivi thérapeutique de gestion de la violence et un suivi de probation.

La police cantonale confirme que l’enquête se poursuit et devra notamment établir la chronologie exacte des faits.