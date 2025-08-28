Dernière mise à jour: il y a 8 minutes

Publié: il y a 39 minutes

Le trafic est très perturbé, ce jeudi 28 août autour de la place Pury, au centre-ville de Neuchâtel. En cause? Un incendie survenu dans le parking public et un gros dégagement de fumée, selon AlertSwiss. Il est conseillé d'éviter la zone.

Un gros dégagement de fumée en plein centre de Neuchâtel

1/2 Un incendie est en cours à Neuchâtel. C'est dans le parking de la place Pury que plusieurs voitures auraient pris feu. Photo: Parkings de Neuchâtel

Léo Michoud Journaliste Blick

Ne vous rendez pas à la place Pury de Neuchâtel pour le moment! Ce jeudi 28 août, vers 14h15, AlertSwiss indique qu'un incendie est survenu à l'emblématique place du chef-lieu cantonal.

C'est en fait à l'intérieur du parking souterrain qu'un incendie s'est déclenché. Des véhicules auraient pris feu, selon «Arcinfo», qui décrit un dégagement de «fumée brune» vers l'arrêt de tram. Selon le média neuchâtelois, une dizaine de véhicules des pompiers et de la police sont affairés autour du parking.

«Aucun danger»

L'accès aux routes environnantes est interdit par la police. Les autorités neuchâteloises ont d'abord conseillé de faire un détour pour éviter la zone touchée et de fermer portes et fenêtres en arrêtant ventilation et climatisation.

A 14h45 déjà, l'alerte a pris fin. «Il n'y a aucun danger, assure désormais AlertSwiss. Le trafic est très perturbé autour des lieux du sinistre.»