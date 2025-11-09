Un jeune homme perd la vie dans un accident à Champvent (VD)

L'accident s'est produit dimanche vers 00h10.
Photo: Keystone
ATS Agence télégraphique suisse
Un automobiliste vaudois de 25 ans est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans un accident. Il a percuté frontalement un arbre au lieu-dit St-Christophe, sur la commune de Champvent (VD).
L'accident s'est produit dimanche vers 00h10. Le jeune homme circulait en direction de Rances lorsqu'il a perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison que l'enquête devra déterminer. Il a alors heurté frontalement un arbre situé au bord de la route, indique dimanche la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Rapidement dépêchés sur place, les secours ont dû désincarcérer le jeune homme, qui est décédé sur place.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas