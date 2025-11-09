DE
Il a percuté un arbre
Un jeune homme perd la vie dans un accident à Champvent (VD)

Un tragique accident à Champvent (VD) a coûté la vie à un jeune automobiliste de 25 ans. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a percuté frontalement un arbre au lieu-dit St-Christophe, pour des raisons encore inconnues.
L'accident s'est produit dimanche vers 00h10.
Photo: Keystone
Un automobiliste vaudois de 25 ans est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans un accident. Il a percuté frontalement un arbre au lieu-dit St-Christophe, sur la commune de Champvent (VD).

L'accident s'est produit dimanche vers 00h10. Le jeune homme circulait en direction de Rances lorsqu'il a perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison que l'enquête devra déterminer. Il a alors heurté frontalement un arbre situé au bord de la route, indique dimanche la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Rapidement dépêchés sur place, les secours ont dû désincarcérer le jeune homme, qui est décédé sur place.

