1/4 La centrale d'intervention de la Rega a effectué un sauvetage de précision en milieu forestier mercredi à Bex. Photo: Rega

Léa Perrin Journaliste Blick

La centrale d'intervention de la Rega a effectué un sauvetage périlleux mercredi dans la forêt vaudoise de Bex. Appelée pour un accident en milieu forestier, l'équipe a envoyé un spécialiste du sauvetage héliporté du Secours Alpin Suisse (SAS) afin de désincarcérer le blessé. Le bûcheron avait été heurté par une pierre et était coincé sur une pente difficile d'accès, a expliqué la Rega dans un communiqué.

Dans cet environnement, l'hélicoptère de sauvetage de la base de Zweisimmen (BE) a dû réaliser un treuillage de haute précision, au travers des câbles et des arbres, afin de déposer dans un premier temps le sauveteur du SAS et la médecin d'urgence. Celle-ci a pris en charge le patient sur place.

Une mission de haute précision

Un collègue bûcheron de la victime a prêté main-forte à l'équipage pour faciliter l'évacuation du treuil. Une opération qui a demandé une concentration extrême, afin d'extraire le malheureux du lieu de l'accident.

L'ambulancière joue un rôle clé dans les évacuations, puisque sa mission consiste à la fois à gérer le blessé tout en guidant le pilote, qui vole «à l'aveugle» pendant l'extraction. Blessé à la jambe, le bûcheron a pu être transporté à l'hôpital.

De nombreux accidents forestiers chaque année

Si le public assiste avant tout aux sauvetages de la Rega sur les pistes de ski, les hélicoptères de sauvetage rouges interviennent près de 1000 fois par an pour des accidents de travail, dont 60 fois en milieu forestier.

De son côté, la SUVA recense chaque année environ 1700 accidents en forêt.