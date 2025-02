Le Valais offrira des soins dentaires à 2300 familles

Le Valais lance une aide financière pour les soins dentaires des familles modestes. Ce nouveau subside cantonal, d'un million de francs, vise à rembourser jusqu'à 500 francs par an et par famille éligible.

Près de 2300 familles valaisannes de condition économique modeste peuvent bénéficier, depuis le 1er janvier, d’une aide financière pour le remboursement de leurs frais dentaires. Elle est financée à 70% par le canton et 30% par les communes.

Une somme de 1 million de francs est dédiée à ce nouveau subside cantonal destiné au remboursement de factures liées aux traitements dentaires jusqu’à un maximum de 500 francs par année et par famille. Ce soutien fait suite à la modification de la loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales adoptée par le Grand Conseil en 2024.

«Les bénéficiaires potentiels, soit les familles les plus modestes au bénéfice du Fonds cantonal pour la famille, ont été automatiquement informés de cette possibilité», résume le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture dans un communiqué envoyé mercredi. A ce jour, près de 60 sollicitations sont parvenues à de la caisse cantonale valaisanne de compensation. Les premiers remboursements interviendront prochainement. Cette nouvelle aide n'est pas valable pour les traitements réalisés avant 2025.

Mesures complémentaires ciblées

En parallèle, différentes mesures visant la promotion d’une bonne santé bucco-dentaire sont en cours de mise en oeuvre. À la suite de la modification de l’ordonnance sur la promotion de la santé et la prévention des maladies et des accidents, la prise en charge par les communes de 40% des soins dentaires conservateurs est désormais assurée pour les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans au lieu de 16 ans. Les séances de motivation et d’instruction dispensées par des monitrices dentaires seront également effectuées jusqu’à la fin du cycle d’orientation dès la prochaine rentrée scolaire.

Réflexion autour des aînés

Un projet-pilote, dont les résultats sont attendus d’ici fin mars, a également été mené dans trois institutions du canton en vue d’évaluer l’opportunité d’introduire une consultation médico-dentaire pour les résidents lors de leur entrée en EMS. Un second projet-pilote de permanence dentaire visant à dispenser des conseils et à orienter les patients vers les différentes aides disponibles verra le jour durant le courant de l’année.