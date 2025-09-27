DE
Grandeur nature
Exercice géant de sécurité dans des tunnels romands

L'Office fédéral des routes a mené dans la nuit de vendredi à samedi un exercice grandeur nature de sécurité dans les tunnels d'Arrissoules. Il s'agissait de tester la fluidité des opérations de sauvetage sur un périmètre impliquant les cantons de Vaud et Fribourg.
Une septantaine de pompiers, policiers, ambulanciers et figurants ont participé à cet exercice qui simulait un incendie causé par un choc entre deux véhicules dans le tunnel d'Arrissoules.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
ATS Agence télégraphique suisse

Dans la nuit de vendredi à samedi, l’Office fédéral des routes a organisé un exercice de sécurité grandeur nature dans les tunnels d’Arrissoules. L’opération visait à tester l’efficacité et la coordination des secours sur un périmètre couvrant les cantons de Vaud et Fribourg.

La simulation portait sur un choc frontal entre deux véhicules dans le tunnel d’Arrissoules, où le trafic était bidirectionnel en raison de travaux dans le tunnel opposé sur la chaussée en direction de Berne. Selon le scénario retenu par l'OFROU, les deux véhicules accidentés ont provoqué un incendie et un dégagement de fumée.

Près de 70 personnes

Les secours avaient pour mission de maîtriser le feu et de prendre en charge les blessés. L'objectif de cette opération d'envergure était de tester le bon fonctionnement des équipements de sécurité dans les tunnels et la coordination des équipes de secours. Le défi était particulier, le tunnel étant situé sur deux cantons.

Une septantaine de personnes, pompiers, policiers, ambulanciers et figurants et une dizaine de véhicules dépollués ont été impliqués dans l’exercice qui a nécessité la fermeture de l’autoroute entre les jonctions d’Yverdon-Sud et d'Estavayer-le-Lac de vendredi à 22h00 à samedi à 05h00 heures. Le coût de l’exercice entièrement pris en charge par l’OFROU s’élève à 60'000 francs.

Tous les huit ans, des tests de ce type sont menés dans les tunnels, précise l'OFROU. Ils permettent aux participants, la police, les pompiers, les ambulanciers et l'unité territoriale, d’acquérir une routine d’intervention en cas d’accidents impliquant l’infrastructure routière.

