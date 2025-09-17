DE
FR

Grâce aux précipitations
Interdiction générale de faire du feu en plein air levée en Valais

L'État du Valais lève l'interdiction générale de feux en plein air, en vigueur depuis le 19 août. Des restrictions locales persistent dans la plaine du Rhône et une partie du Haut-Valais.
Publié: 10:13 heures
Partager
Écouter
Chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS), Stéphane Ganzer a annoncé, mercredi, la levée de l'interdiction générale de faire du feu en plai air, dans le canton (photo d'archives).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Etat du Valais a levé mercredi l'interdiction générale d'allumer du feu en plein air dans le canton. Celle-ci était entrée en vigueur le 19 août dernier. Des interdictions locales subsistent en plaine du Rhône et dans une partie du Haut-Valais. Le canton du Valais a été traversé par différents fronts orageux, ces dernières semaines, qui ont apporté des précipitations d’intensité variable selon les localités. Certaines régions de montagne ont reçu localement plus de 30 millimètres de pluie.

Les températures sont rentrées dans la moyenne saisonnière voire en dessous, limitant ainsi le risque d’incendies. «Ces deux facteurs permettent d’abaisser le danger d’incendie pour une majorité des régions en Valais», constate l'Etat du Valais, dans un communiqué diffusé mercredi matin.

Pour les régions souffrant toujours d’un déficit de précipitations, soit la plaine du Rhône entre Brigue et Sion et certaines vallées haut-valaisannes, le degré d’incendie reste au niveau 4 ou 5, soit fort à très fort. Dans ces régions, les feux en plein air restent interdits sauf sur les places à feu fixes, qui doivent être utilisées avec la plus grande prudence.

En cas de modification notable de la situation, de nouvelles dispositions seront prises. Les prévisions météorologiques pour les jours à venir prévoient à nouveau le retour d’un temps chaud et sec.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
6 médailles d'or pour la Suisse
Présenté par
6 médailles d'or pour la Suisse
Grand succès aux EuroSkills
6 médailles d'or pour la Suisse
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Gros plan sur le roi des cépages
Présenté par
Gros plan sur le roi des cépages
Le chasselas
Gros plan sur le roi des cépages
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus