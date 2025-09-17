L'État du Valais lève l'interdiction générale de feux en plein air, en vigueur depuis le 19 août. Des restrictions locales persistent dans la plaine du Rhône et une partie du Haut-Valais.

Interdiction générale de faire du feu en plein air levée en Valais

Chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS), Stéphane Ganzer a annoncé, mercredi, la levée de l'interdiction générale de faire du feu en plai air, dans le canton (photo d'archives). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

L'Etat du Valais a levé mercredi l'interdiction générale d'allumer du feu en plein air dans le canton. Celle-ci était entrée en vigueur le 19 août dernier. Des interdictions locales subsistent en plaine du Rhône et dans une partie du Haut-Valais. Le canton du Valais a été traversé par différents fronts orageux, ces dernières semaines, qui ont apporté des précipitations d’intensité variable selon les localités. Certaines régions de montagne ont reçu localement plus de 30 millimètres de pluie.

Les températures sont rentrées dans la moyenne saisonnière voire en dessous, limitant ainsi le risque d’incendies. «Ces deux facteurs permettent d’abaisser le danger d’incendie pour une majorité des régions en Valais», constate l'Etat du Valais, dans un communiqué diffusé mercredi matin.

Pour les régions souffrant toujours d’un déficit de précipitations, soit la plaine du Rhône entre Brigue et Sion et certaines vallées haut-valaisannes, le degré d’incendie reste au niveau 4 ou 5, soit fort à très fort. Dans ces régions, les feux en plein air restent interdits sauf sur les places à feu fixes, qui doivent être utilisées avec la plus grande prudence.

En cas de modification notable de la situation, de nouvelles dispositions seront prises. Les prévisions météorologiques pour les jours à venir prévoient à nouveau le retour d’un temps chaud et sec.