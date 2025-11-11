DE
FR

«En vrai, c'est assez courant»
Un scaphandrier tombe sur un obus de la Première Guerre mondiale aux Bains des Pâquis à Genève

Un obus de la Première Guerre mondiale a été découvert mardi matin près des Bains des Pâquis à Genève. L'engin inerte a été évacué par l'unité NEDEX de la police, après une brève évacuation du site par précaution. Un témoin nous raconte.
Publié: 16:42 heures
|
Dernière mise à jour: 16:51 heures
Partager
Écouter
Un obus inerte a été repêché près des Bains des Pâquis à Genève.
Photo: DR
sda-logo.jpeg
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
ATS Agence télégraphique suisse et Mathilde Jaccard

Drôle de découverte pour Dylan* ce mardi matin à Genève. Un obus datant de la Première Guerre mondiale a été repêché de l'eau par des scaphandriers – des ouvriers-plongeurs – près de la passerelle qui mène aux Bains des Pâquis, à Genève. L'engin, qui était heureusement inerte, a ensuite été évacué par l'unité de la police spécialisée dans la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des explosifs (NEDEX).

Contacté par Blick, Dylan, l'un des scaphandriers qui travaillait sur l'entretien des quais, nous livre son témoignage. «Je travaille depuis deux ans et c'est la première fois que je tombe sur un obus. Mais en vrai, c'est assez courant.» Et pour cause: l'une de ses tâches consiste à nettoyer les fonds du Léman en vue de chantiers. «On est au courant de la présence de munitions dans le lac. Mais normalement, la zone où elles ont été larguées est plus au large.»

Une simple bonbonne?

Dylan nous confirme: son collègue, qui a fait la surprenante découverte, a d'abord cru à une simple bonbonne de peinture, et l'a sorti de l'eau. Avant de se rendre compte qu'il s'agissait d'un obus. «On a rapidement mis l'obus à l'abri des passants, si jamais il explosait.» Et d'ajouter: «Normalement, on laisse les munitions en place et on la balise, mais sous l'eau, il n'est pas toujours évident de les identifier.»

L'information, d'abord révélée par la «Tribune de Genève», a été confirmée par Henny Martinoni, porte-parole de la police genevoise. Par mesure de précautions, les Bains des Pâquis ont été évacués entre 11h45 et 13h00, le temps pour le NEDEX de procéder à la levée de doute.

*nom d'emprunt

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus