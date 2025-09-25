Un incendie s'est déclaré ce jeudi après-midi dans une école au Petit-Lancy, à Genève. Tous les occupants ont été évacués avant l'arrivée des pompiers, qui ont maîtrisé le feu en une heure. Une salle de classe a été détruite.

Un incendie ravage une école du Petit-Lancy (GE)

Les pompiers ont maîtrisé l'incendie. (Image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s'est déclaré jeudi en fin d'après-midi au dernier étage du cycle d'orientation des Grandes-Communes au Petit-Lancy (GE). Tous les élèves et les enseignants avaient déjà évacué le bâtiment à l'arrivée des pompiers. Le sinistre n'a pas fait de blessés.

Une salle de classe a été détruite alors que tout le dernier étage a été enfumé, a indiqué le capitaine Nicolas Millot, porte-parole du Service d'incendie et de secours (SIS) de Genève. L'alarme a été donnée peu avant 17h00 et le sinistre a été maîtrisé en environ une heure.