Un incendie ravage une école du Petit-Lancy (GE)

Les pompiers ont maîtrisé l'incendie. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse
Un incendie s'est déclaré jeudi en fin d'après-midi au dernier étage du cycle d'orientation des Grandes-Communes au Petit-Lancy (GE). Tous les élèves et les enseignants avaient déjà évacué le bâtiment à l'arrivée des pompiers. Le sinistre n'a pas fait de blessés.
Une salle de classe a été détruite alors que tout le dernier étage a été enfumé, a indiqué le capitaine Nicolas Millot, porte-parole du Service d'incendie et de secours (SIS) de Genève. L'alarme a été donnée peu avant 17h00 et le sinistre a été maîtrisé en environ une heure.
