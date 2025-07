Les concerts à l'aube: la bande-son des lève-tôt cet été

Le trompettiste de jazz Erik Truffaz a joué samedi matin à 6h00 au bord du Léman à Lausanne et Paquita Maria dimanche au bord du lac de Bienne. Les concerts les pieds dans l'eau à l'aube, nés à Genève, essaiment en Suisse romande.

Genève mais aussi Lausanne et Bienne

Le trompettiste Erik Truffaz a joué samedi matin à 06h00 au bord du lac à Lausanne, invité avec son complice Christophe Calpini à la batterie (archives). Photo: TAMAS VASVARI

ATS Agence télégraphique suisse

Le trompettiste genevois Erik Truffaz et son complice Christophe Calpini à la batterie ont joué devant plusieurs centaines de personnes ensommeillées, rassemblées samedi matin au bord du lac Léman à la Jetée de la compagnie à Lausanne. Des personnes dans le public battent le tempo en dodelinant de la tête. Erik Truffaz égrène les notes avec son instrument et le son devient hypnotique. Le musicien, pieds nus, se tourne parfois côté lac ou dresse sa trompette vers le ciel. Le temps est suspendu.

«C'est la première fois qu'Erik Truffaz, - Grand Prix suisse de la musique en 2023 -, se produit de manière officielle», a dit Chantal Bellon à Keystone-ATS, une des trois créatrices de l'association Thelonica. «Il y a deux ans, il avait fait une apparition surprise en venant improviser sur deux morceaux du pianiste Shai Maestro.» Paquita Maria a inauguré la formule dimanche matin à Bienne en dévoilant son nouvel album,«YTZ». La jeune femme chante en français ou en suisse-allemand et interprète Léo Ferré, Allain Leprest ou Loïc Lantoine ainsi que ses propres compositions. C'est l'expérience lausannoise qui a incité Paquita Maria à exporter la formule à Bienne, a-t-elle précisé à l'agence de presse.

«On n'a rien inventé»

A Lausanne, les concerts à l'aube pendant l'été, organisés par Thelonica depuis 2017, sont marqués du sceau du jazz, même si c'est une harpiste classique, Letizia Lafferini, qui a ouvert les feux cette année le dernier samedi de juin. Premier amour oblige, les programmatrices incluent chaque année au moins un piano solo dans la dizaine de concerts proposés le samedi matin jusqu'à la mi-août. Pour cette édition, elles ont jeté leur dévolu sur le pianiste zurichois Stefan Rusconi (26 juillet). «Un piano sur le deck, c'est purement acoustique, et aussi esthétiquement très beau», poursuit Chantal Bellon.

La formule du concert au bord du lac ne vient pas de Lausanne: «on n'a rien inventé: on s'est inspiré de Genève qui a lancé la formule en 2007», relève la programmatrice. Cet été, les Genevois ont rendez-vous à l'aube au bord de l'eau aux Bains des Pâquis pour 35 concerts entre le 14 juillet et le 17 août. Philippe Constantin, coordinateur de l'association des usagers des Bains des Pâquis, l'Aubp, n'hésite pas de parler d'un festival.

Le créateur de Titeuf, l'auteur de bandes dessinées Zep, est l'un des invités de cette édition. Il troquera son crayon contre une guitare pour se produire avec Valérie Martinez dans un duo folk-pop The Woohoo. La violoncelliste et conseillère nationale Estelle Revaz (PS/GE) est attendue en août au bord du lac à Genève. Avec la harpiste Laudine Dard, elle interprétera «Amor y Pasion», influencé par la musique espagnole. Les concerts gratuits du lac ont gagné en popularité au fil du temps. Lors de la première édition à Genève, il n'y avait que huit personnes dans le public. Aujourd'hui, près de 20 ans plus tard, le public peut atteindre 2500, voire 3000 personnes.