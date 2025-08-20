Le prix de l'électricité va baisser à Genève

A Genève, le prix de l'électricité baissera en 2024, mais pas pour tous. Un nouveau mode de facturation imposé par la Confédération pénalisera les petits consommateurs, tandis que les PME bénéficieront d'une réduction.

A Genève, le prix de l'électricité va baisser à partir du 1er janvier prochain, mais les petits consommateurs n'en profiteront pas. Leur facture va légèrement augmenter. Un nouveau mode de facturation imposé par la Confédération est la cause de cette hausse.

Jusqu'alors, le coût du comptage de la consommation d'électricité était facturé en fonction de la quantité de courant utilisée. Dès l'année prochaine, le comptage sera facturé selon un forfait mensuel unique. Les Services industriels de Genève (SIG) ont annoncé, mercredi, avoir fixé le montant à 6,70 francs par mois.

Ce nouveau mode de calcul des frais liés à la mesure de la consommation est imposé par la nouvelle loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité. L'introduction d'un forfait pour tous va défavoriser les petits consommateurs qui payaient peu jusqu'à présent. En revanche, les PME seront gagnantes.

En chiffres, un ménage ordinaire, qui consomme annuellement environ 3000 kWh (kilowattheure) verra sa facture d'électricité passer à 64 francs par mois, soit une hausse de 1,40 franc. En revanche, un artisan consommant 30'000 kWh/an bénéficiera, chaque mois, d'une baisse de 6,60 francs sur sa facture d'électricité.

Le gaz moins cher

Les SIG ont aussi annoncé dans leur communiqué une baisse des tarifs du gaz à partir d'octobre prochain. Le prix du kilowattheure passera de 12,58 à 11,18 centimes pour le gaz Vital Bleu, le produit le plus demandé, en raison d'une situation moins tendue sur les marchés. Là encore, cette baisse ne profitera pas aux plus petits consommateurs.

Les SIG ont en effet procédé à un audit de leur tarification du gaz. Il a été constaté que l'entreprise accordait un tarif préférentiel aux clients faibles consommateurs. Une pratique qui ne correspond pas aux usages de la branche. Les SIG ont donc décidé de corriger le tir et de rééquilibrer leur facturation.

Ainsi, les clients qui consomment jusqu'à 10'000 kWh/an verront leurs factures augmenter de 20%. Pour atténuer cette hausse, les SIG vont octroyer des aides sous forme d'une prime énergie, a indiqué l'entreprise. En d'autres termes, moins la consommation sera élevée, plus la prime sera importante.